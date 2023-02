Finale im englischen Ligapokal Karius vor Einsatz im Pokalfinale mit Newcastle Stand: 24.02.2023 15:40 Uhr

Der deutsche Torhüter Loris Karius sitzt meistens auf der Tribüne, wenn sein Verein Newcastle United spielt. Im Finale um den englischen Ligapokal könnte jedoch seine Stunde schlagen. Das Endspiel hat auch eine politische Komponente.

Nick Pope ist die klare Nummer eins bei Newcastle United. Sein Problem: Er ist nach einer Roten Karte, die er sich bei der 0:2-Niederlage in der Premier League gegen den FC Liverpool einhandelte, auch für das Endspiel im Carabao Cup am Sonntag (26.02.2023, 17.30 Uhr) gesperrt.

Zweiter Torwart spielte in dieser Saison schon für den Finalgegner

Martin Dúbravka ist die Nummer zwei bei Newcastle United. Sein Problem: Er war bis Ende 2022 an Manchester United ausgeliehen, spielte für den Klub in dieser Saison schon im Ligapokal und darf daher nicht für seinen aktuellen Verein im Wembley-Stadion auflaufen.

Loris Karius ist die Nummer drei oder vier bei Newcastle United. So genau ist das nicht bekannt. Er ist auf jeden Fall spielberechtigt, genau wie Mark Gillespie. Beide kommen in dieser Saison auf null Einsatzminuten für die "Magpies". Dass der in Biberach an der Riß geborene Karius eher die Nummer drei als der in Newcastle geborene Gillespie sein könnte, lässt sich davon ableiten, dass er deutlich häufiger im Kader der ersten Mannschaft als der englische Konkurrent war.

Nummer drei oder Nummer vier?

Newcastles Trainer Eddie Howe hat sich noch nicht öffentlich festgelegt, wer am Sonntag im Tor stehen wird. Zwischen den Zeilen ließ er in einem Interview durchblicken, dass Karius im Vorteil ist.

Loris Karius steht seit September 2022 bei den "Magpies" unter Vertrag. Er war zuvor vereinslos, nachdem er beim FC Liverpool keinen neuen Vertrag erhielt. Gespielt hatte er bei den "Reds" ohnehin nicht mehr, war an Besiktas nach Istanbul und an den 1. FC Union nach Berlin verliehen.

Patzer mit Gehirnerschütterung

Das letzte Spiel von Karius für den FC Liverpool war auch ein Finale. Am 26. Mai 2018 traf er mit der Mannschaft von Jürgen Klopp in Kiew auf Real Madrid. Es war das Endspiel der Champions League. Liverpool verlor mit 1:3, Karius leistete sich zwei haarsträubende Fehler. Später stellte sich heraus, dass er zuvor vermutlich nach einem Zusammenstoß mit Sergio Ramos eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Interessierte im Nachhinein nur am Rand.

Karius gilt als der Spieler, der das Finale um die wichtigste Vereinstrophäe im europäischen Fußball im Alleingang verlor.

Einstieg der Saudis 2021

Der Carabao Cup ist der drittwichtigste Titel im englischen Vereinsfußball hinter der Premier League und dem FA Cup. Trotzdem nehmen ihn auch die großen Klubs gerne mit, feiern ausgelassen. Bei Newcastle United dürfte ein Erfolg noch mehr auslösen, denn der Klub aus dem Nordosten Englands gewann zuletzt 1955 einen nationalen Titel, den FA Cup. Vier Mal wurde der Newcastle United Football Club (NUFC) englischer Meister, zuletzt 1927.

Seit Oktober 2021 wird jedem Fußballfan klar gewesen sein, dass die titellose Zeit der "Magpies" recht schnell ein Ende haben wird. Saudi-Arabien verleibte sich den Klub über einen Staatsfonds ein.

Es ist dennoch überraschend, dass Newcastle so schnell schon nach einem Pokal greift und über die Premier League gute Chancen hat, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Der NUFC belegt aktuell mit einem Punkt und einem Spiel weniger als Tottenham Hotspur den fünften Tabellenplatz. Die "Spurs" treffen am Sonntag in der Liga auf den Stadtrivalen FC Chelsea, bei dem Trainer Graham Potter um seinen Job fürchten muss. Auschnitte des Spiels werden am Sonntag ab 19.15 Uhr in der Sportschau zu sehen sein.

Kritische Fans hoffen auf Appell von Trainer Howe

Die Fans von Newcastle dürsten nach Erfolg, nach internationalem Fußball, nach silverware, wie die Briten die Trophäen nennen. Die meisten Anhänger freuen sich daher über das Engagement der Saudis, durch das die finanziellen Möglichkeiten nur noch durch den europäischen Fußballverband UEFA limitiert werden können.

Es gibt allerdings auch eine kleine kritische Fangruppe, die die neuen Eigner ablehnt wegen der eklatanten Verstöße Saudi-Arabiens gegen die Pressefreiheit. Am 18. Februar, dem Tag des Meisterschaftsspiels gegen den FC Liverpool übergaben die Aktivisten dem Trainer Eddie Howe daher einen Brief, geschrieben von Ahmad al-Rabea. Dessen Bruder Hassan sei kürzlich von Marokko nach Saudi-Arabien deportiert worden, dort drohten ihm Folter, ein Schauprozess und sogar die Todesstrafe.

Ahmad al-Rabea, seine Familie und die kritischen "Newcastle United Football Club Fans against Sportswashing" hoffen, dass Howe und die Spieler die große Bühne des Finals nutzen wird, um seine Stimme zu erheben für Hassan al-Rabea und all diejenigen, die von der Todesstrafe bedroht sind. Noch ist nichts zu hören gewesen.