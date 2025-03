Premier League Cucurella wird Matchwinner für Chelsea Stand: 09.03.2025 17:27 Uhr

Mit einem präzisen Schuss vergrößert Chelseas Marc Cururella die Abstiegssorgen von Leicester. Tottenham punktet dank Sons Elfmeter.

Spaniens Fußball-Nationalspieler Marc Cucurella hat dem FC Chelsea am Sonntag einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Leicester City beschert. Cucurella traf in der 60. Minute mit einem präzisen Distanzschuss und sorgte dafür, dass Chelsea in der Tabelle der englischen Premier League auf Platz vier vorrückte, der einen Startplatz in der Champions League sichert.

Chelsea überholte Manchester City, das am Samstag mit 0:1 bei Nottingham Forest verloren hatte. Es war bereits die neunte Saisonniederlage für den Titelverteidiger, der als Fünfter nur in der Europa League starten dürfte.

Leicester weiter Vorletzter

Leicester drängte beim FC Chelsea in der Schlussphase auf den Ausgleich, verlor aber letztlich verdient. Der Überraschungs-Meister von 2016 belegt als Vorletzter weiterhin einen Abstiegsrang und hat sechs Punkte Rückstand auf Platz 17, der die Rettung bedeuten würde.

Tottenham holt 0:2-Rückstand auf

Am Sonntag rettete Heung-min Son zudem einen Punkt für Tottenham Hotspur. Beim 2:2 (0:1) gegen AFC Bournemouth hatten zunächst Marcus Tavernier (42.) und Evanilson (65.) die Gäste in Führung gebracht. Pape Sarr (67.) und schließlich Son (84., Elfmeter) sorgten für den Endstand.