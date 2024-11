Premier League City patzt in Bournemouth, Liverpool neuer Tabellenführer Stand: 02.11.2024 18:34 Uhr

Der FC Liverpool hat mit einem Sieg bei Brighton and Hove Albion die Tabellenführung in der Premier League übernommen, weil Manchester City gleichzeitig beim AFC Bournemouth verlor.

Während Liverpool mit 2:1 (0:1) gegen Brighton gewann, verlor Manchester City mit 1:2 (0:1) in Bournemouth. In der Tabelle liegt Liverpool mit 25 Punkten nun zwei Zähler vor Manchester.

Ferdi Kadioglu (14. Minute) hatte Brighton zwar in Führung gebracht, Liverpools Stürmer Cody Gakpo (69.) und Mohamed Salah (72.) drehten die Partie aber zugunsten des Teams von Trainer Arne Slot.

City kommt in Bournemouth nur zum Anschluss

In Bournemouth brachte Antoine Semenyo die Gastgeber in Führung (9.), Evanilson (64.) erhöhte nach der Pause. Josko Gvardiol (82.) gelang nur noch der Anschluss für City.

Josko Gvardiol nach der Niederlage gegen Bournemouth

Nächster Dämpfer für Arsenal, Nottingham Dritter

Arsenal musste bei Newcastle United ein 0:1 (0:1) hinnehmen. Der frühere Dortmunder Alexander Isak (12.) traf per Kopf für Newcastle. Kai Havertz glänzte in der Sturmspitze wenig. Es war bereits das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg, zuvor hatte Arsenal 0:2 in Bournemouth verloren und war gegen den FC Liverpool zu einem 2:2 gekommen.

So zog Nottingham Forest durch ein 3:0 (1:0) gegen West Ham United in der Tabelle an Arsenal vorbei auf Platz drei.

Arsenals Gabriel Martinelli am Ball