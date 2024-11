Premier League Chelsea nach Sieg in Leicester oben dran Stand: 23.11.2024 16:25 Uhr

Der FC Chelsea bleibt in der Premier League nach einem 2:1-Sieg bei Leicester City am 12. Spieltag in der Spitzengruppe.

Nicolas Jackson (15. Minute) und Enzo Fernandez (75.) erzielten die Treffer für Chelsea. Jackson traf im vierten Auswärtsspiel in Folge für "Blues", die sich mit 22 Punkten als Tabellendritter in der Spitzengruppe festsetzten.

Leicester kam nur noch zum Anschluss in der fünften Minute der Nachspielzeit durch einen Elfmetertreffer von Jordan Ayew.

Von den Top-Teams empfängt der FC Arsenal am Samstagnachmittag Nottingham Forest, Manchester City spielt gegen Tottenham. Spitzenreiter Liverpool tritt am Sonntag in Southampton an.