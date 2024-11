Meister der Premier League Guardiola vor Verlängerung bei Manchester City Stand: 20.11.2024 12:13 Uhr

Sechs Meistertitel, ein Champions-League-Pokal, eine Klubweltmeisterschaft und zehn weitere Trophäen reichen Pep Guardiola nicht - die Mission des Starmanagers bei Manchester City ist vermutlich noch nicht beendet.

Von Moritz Rommel

Der 53 Jahre alte Katalane steht vor einer Vertragsverlängerung beim überraschend kriselnden englischen Spitzenklub. Guardiola will vor den Problemen auf mehreren Ebenen nicht davonlaufen und die zehn Jahre vollmachen. Wie unter anderem "The Athletic" und die "BBC" berichten, hat sich Guardiola mit den Verantwortlichen auf eine Verlängerung um ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit geeinigt.

"Ich liebe diesen Klub"

"Ich bin ein Teil dieses Vereins, er steckt mir tief in den Knochen", hatte der City-Coach zuletzt gesagt: "Ich liebe diesen Klub und das wird auch immer so bleiben." Die enge Verbindung bewog ihn offenbar, über den Sommer hinaus weiterzumachen.

Zuletzt hatte Guardiola, der seit 2016 bei City den Kurs vorgibt, durchaus auch mit einem Abschied kokettiert. "Heute wurde ich in der Pressekonferenz gefragt, ob dies das Ende einer Ära sei. Ich weiß, dass die Leute das wollen. Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren", sagte Guardiola nach einer Niederlage bei Brighton & Hove Albion.

Aktuell steckt Guardiola mit seinem Team in der Krise. Zum ersten Mal in seinen acht Jahren in Manchester verlor er vier Spiele in Folge. Hinzu kommen die Sorgen durch den "Fußball-Prozess des Jahrhunderts". City werden von der Premier League Verstöße gegen die Finanzregeln in 115 Fällen vorgeworfen. Ein Urteil könnte Anfang 2025 fallen, von einer Geldstrafe über einen Punktabzug bis hin zum Zwangsabstieg scheint alles denkbar.

"Die Premier-League-Vereine wollen, dass wir bestraft werden, das ist sicher", sagte Guardiola. Ausgang offen. Bisher ist seine Amtszeit bei City von enormen Erfolg geprägt, neben den vielen nationalen Ehren stach der Triumph 2023 in der Königsklasse im Finale von Istanbul hervor. Auch bei seinen vorherigen Stationen, beim FC Bayern (2013-2016) und dem FC Barcelona (2008-2012), war Guardiola ein Garant für Trophäen. In Manchester sollen jetzt noch weitere hinzu kommen.