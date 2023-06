Final Four in den Niederlanden Alle Infos zum Finalturnier der Nations League Stand: 13.06.2023 19:23 Uhr

Beim Final Four in den Niederlanden spielen die Gastgeber, Spanien, Italien und Kroatien um den Titel in der Fußball-Nations-League. Hier gibt es alle wichtigen Fragen und Antworten zum Finalturnier.

Was steht an?

Das Final Four der Nations League in den Niederlanden. Die vier Gruppensieger der Liga A suchen rund neun Monate nach dem Ende der Gruppenphase den insgesamt dritten Sieger des 2018 eingeführten UEFA-Wettbewerbs. Die erste Auflage gewann 2019 Portugal, zwei Jahre später sicherte sich Frankreich den Titel. Die UEFA hatte den Wettbewerb ins Leben gerufen, um auch Länderspielen rund um Welt- und Europameisterschaften den Charakter eines Pflichtspiels zu geben.

Wer spielt gegen wen?

Gastgeber Niederlande trifft am Mittwoch (20.45 Uhr) im ersten Halbfinale in Rotterdam auf Kroatien, am Donnerstag (20.45 Uhr) messen sich in Enschede Italien und Spanien. Das Finale steigt am Sonntagabend in Rotterdam, zuvor findet in Enschede das Spiel um Platz drei statt.

Wer ist der Favorit?

Das ist schwer zu sagen. Nach einer langen Saison sind viele Spieler müde. Die Frage ist, wer sich für den Wettbewerb noch einmal richtig motivieren kann. Als einzige Mannschaft blieben die Niederlande in der Gruppenphase ungeschlagen. Mit dem Heimpublikum im Rücken will die "Elftal" den Titel holen. Es wäre der erste seit dem Gewinn der Europameisterschaft 1988 in Deutschland. Kroatien reist als Dritter der WM in Katar an. Italien ist aktuell Europameister, hat die WM im Wüstenstaat aber verpasst.

"Wir waren 2019 im Finale und haben verloren" , erinnert sich Bondscoach Ronald Koeman an die 0:1-Niederlage beim ersten Finalturnier gegen Portugal: "Jetzt haben wir vor Heimpublikum wieder die Möglichkeit dorthin zu kommen, und hoffentlich werden wir es diesmal gewinnen."

Warum ist Deutschland nicht dabei?

Bundestrainer Hansi Flick hatte die Teilnahme an der Endrunde eigentlich als Ziel ausgegeben, um vor der Heim-EM im kommenden Jahr noch einmal Pflichtspiele absolvieren zu können. In einer Gruppe mit Sieger Italien, Ungarn und England sprang aber nur ein Sieg aus sechs Spielen und der dritte Rang heraus. Generell scheint die Nations League nicht der Lieblingswettbewerb des DFB zu - das Final Four wurde bei allen drei Teilnahmen bisher verpasst.

Wie wichtig ist dieser Titel?

Die Kritik an dem UEFA-Wettbewerb ist weitgehend verstummt. Dennoch bleibt der Wert des Titels in der Nations League fragwürdig, und die 7,5 Kilogramm schwere Silbertrophäe ist nicht wirklich heiß begehrt. Der Belgier Kevin De Bruyne sagte einmal, das Nationenturnier sei "nicht wichtig" , vor allem nicht nach einer "langen und harten Saison" und sprach von "glorifizierten Freundschaftsspielen".

Welcher Spieler steht besonders im Fokus?

Bei den Kroaten spielt der nimmermüde Mittelfeld-Dirigent Luka Modric immer noch - es könnten aber die letzten Auftritte des 37-Jährigen im Nationaltrikot werden. Ob er bis zur EM 2024 in Deutschland weitermacht, will Modric nach der Nations League entscheiden.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt alle vier Partien live. Zudem hat sich RTL Rechte gesichert und überträgt das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Italien am Donnerstag sowie das Endspiel am Sonntag. Auf sportrschau.de wird es von beiden Halbfinals und dem Endspiel Video-Zusammenfassungen geben.