Finale in der Nations League Legende Modric - Erster Titel und letzter Auftritt für Kroatien? Stand: 18.06.2023 10:42 Uhr

Alle Augen auf Luka Modric: Im Finale der Nations League am Sonntagabend (17.06.2023, 20.45 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) winkt der erste große Titel mit Kroatien. Seine Zukunft im Nationalteam hat der Superstar bislang offen gelassen.

Die Fragen kennt Modric nun schon eine ganze Weile. Wann immer Kroatiens Fußball-Star vor die Presse tritt, steht seine Zukunft im Mittelpunkt. So auch nach dem spektakulären 4:2 im Halbfinale der Nations League gegen Gastgeber Niederlande, bei dem der inzwischen 37 Jahre alte Mittelfeld-Virtuose ein Tor erzielte, eines vorbereitete und einen Elfmeter herausholte.

"Meine Zukunft ist nicht wichtig"

Modric sind die Fragen stets unangenehm. "Meine Zukunft ist nicht wichtig. Wir sind hier, um einen Titel zu holen" , sagte der Profi von Real Madrid. Es wäre der erste große Triumph für die "goldene Generation" der Kroaten. 2018 wurden Modric und Co. in Russland Vize-Weltmeister, im vergangenen Jahr bei der WM in Katar landeten die Kroaten auf Rang drei. Doch für den ganz großen Wurf reichte es bislang nicht.

Das soll sich am Sonntag im Nations-League-Endspiel in Rotterdam gegen Spanien ändern. " Es wäre großartig für unser Land" , sagte Trainer Zlatko Dalic. "Ich denke, dass es sich die Jungs verdient hätten."

15.000 Kroaten in De Kuip

Verlassen können sich die Kroaten wieder auf ihre Anhänger. Schon beim Halbfinale gegen die Niederlande waren mehr als 15.000 Kroaten im Stadion De Kuip und feierten vor allem Modric mit Sprechchören. "Unsere Fans sind phänomenal. Es hat sich angefühlt, als ob wir zu Hause spielen" , sagte Modric. Und wie geht es danach für ihn weiter? Darauf gab Modric erneut keine Antwort. "Ich denke nur ans Finale, alles andere sehen wir danach."

Titel-Flaute - Spanien wartet seit elf Jahren

Nur Spalier stehen bei einer eventuellen Modric-Krönung will Spanien aber auf keinen Fall. Mittelfeldspieler Rodri stellt in Bezug auf den oft für relativ wertlos eingestuften Wettbewerb klar: "Für uns ist es etwas Historisches. Das Finale ist eine große Chance für uns, es sind viele Jahre ohne Titel, wir müssen diese Möglichkeit ergreifen."

Die Spanier warten seit elf Jahren auf eine Trophäe, nach der enttäuschenden WM von Katar kommt der Finaleinzug in der Nations League unter dem neuen Coach Luis de la Fuente gerade recht.

"Gelegenheit, die man ergreifen muss"

Der Gewinn der 7,5 Kilo schweren und 71 Zentimeter hohen Silbertrophäe soll mehr als nur ein Trostpreis sein. Rodri: "Es gibt Gelegenheiten, die man ergreifen muss. "