Vielleicht sind sie etwas verwöhnt in Spanien. Dass das Nationalteam zuletzt bei der Europameisterschaft im Halbfinale am späteren Champion Italien im Halbfinale unglücklich im Elfmeterschießen scheiterte und jetzt in der Nations League die realistische Chance hat, wieder um den Titel zu spielen - im Übrigen ausgerechnet gegen die Italiener (Mittwoch, 06.10.21, 20.45 Uhr, Liveticker bei sportschau.de) - scheint in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle zu spielen.

Die Erwartungen im Land der Serien-Champions- und Serien-Europa-League-Sieger sind ungebrochen hoch. Auch wenn das einstige Flagschiff, der FC Barcelona, aktuell allenfalls europäische Zweitklassigkeit repräsentiert und Real Madrid im Umbruch steckt. Außerdem liegt über den Erfolgen der "goldenen Generation" in der Nationalmannschaft bereits eine unübersehbare Staubschicht.

"Verjüngungskur", die keine ist

Als Luis Enrique 2019 nach privater Pause zum zweiten Mal das Amt des Nationaltrainers übernahm, stand der heute 51-Jährige vor derselben Aufgabe, vor der üblicherweise alle neuen Trainer stehen: Das Team stabilisieren und für die Zukunft rüsten. Von einer "Revolution" und einer "Verjüngungskur" sprachen die spanischen Zeitungen vor dem Start der aktuellen Nations League - weil Enrique sieben neue Spieler nominiert hatte.

Im ersten Spiel in Deutschland standen dann allerdings mit u.a. Sergio Ramos, Daniel Carvajal, Sergio Busquets, Thiago oder Keeper David de Gea Routiniers auf dem Feld, die nie den Verdacht aufkommen ließen, dass Enrique "junges Gemüse" in die Zeit vor der EURO 2020 schicken will. Einzig Angreifer Ferran Torres war damals an diesem 3. September 2020 jünger als 24 Jahre, die restlichen Spieler mehrheitlich um die 30. Aber gerade jener Torres war Hauptverantwortlicher für die 0:6-Demütigung der DFB-Elf. Jener Torres steht beispielhaft für die behutsame Aufbauarbeit, die der Cheftrainer leistet.

Der nächste 17-Jährige wartet

Leipzigs Dani Olmo, die Abwehrspieler Eric Garcia, Sturmkollege Torres von Manchester City, Verteidiger Óscar Rodriguez oder Keeper Unai Simón wurden an die Mannschaft herangeführt, erhielten Einsatzzeiten und sammelten an der Seite ihrer älteren Kollegen Erfahrung auf internationaler Ebene. Das gleiche galt und gilt Ansu Fati, dem Wunderknaben des FC Barcelona. Allerdings kam der damals 17-Jährige bei vier Einsätzen nur auf 249 Minuten Spielzeit im Nationalteam, schoss immerhin ein Tor. Dann kam eine Meniskusverletzung, die den Youngster fast ein Jahr außer Gefecht setzte. Erst kürzlich gab die neue Nummer 10 beim FC Barcelona sein Comeback.