Europa League Bayer und die verpassten Großchancen in Rom Stand: 11.05.2023 23:27 Uhr

Ähnliche Taktik, lange Zeit "gleiches" Ergebnis - und dann doch verloren: Bayer Leverkusen hat am Donnerstag (11.05.23) im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom ein gutes Resultat verpasst. Rom gewann dank einer stärkeren Leistung in Spielabschnitt zwei mit 1:0 (0:0). Schütze des "Tor des Tages" war der 20 Jahre alte Römer Edoardo Bove.

Dreierkette, Warten auf Umschaltmomente: Bayer-Trainer Xabi Alonso und sein Lehrer Jose Mourinho hatten für das Aufeinandertreffen im römischen Stadio Olimpico einen sehr ähnlichen Matchplan im Kopf. Leverkusen allerdings begann - angesichts der Strahlkraft des römischen Star-Trainers - selbstbewusster: Etwa eine Minute war erst gespielt, als Robert Andrich in zentraler Positon von der linken Seite von Piero Hincapié perfekt bedient wurde - aber viel zu wenig Druck hinter seinen Schuss brachte. Der Mann mit dem gigantischen tätowierten Löwen auf dem Rücken - in dieser Situation zu sehr auf Schmusekurs.

Wirtz muss es machen

Und erst recht sechs Minuten später musste es 1:0 für Leverkusen stehen: Nach einem Traumdribbling und einem Klasse-Doppelpass mit Bayer-Sturmspitze Adam Hlozek hatte Florian Wirtz freie Sicht und Schussbahn aufs Tor der Gastgeber: Der Youngster wollte es zu genau machen und setzte den Ball mit der rechten Fußinnenseite links neben den Pfosten. Zwei große Chancen - eine groß, eine riesig: Bayer hatte die sichere Führung gleich zweimal verspielt.

Rom wurde Mitte der ersten Halbzeit stärker, ohne jedoch zu glänzen. Es entstand ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Hart, aber fair, und dank des guten englischen Unparteiischen Michael Oliver mit passablem Spielfluss. Oliver ließ viel laufen, verzichtete bis dato auf Verwarnungen, die (u.a. für Jonathan Tah) durchaus hätten verteilt werden können. Aber es entstanden keine Tormöglichkeiten.

Halt - bis auf einmal! Denn als Lorenzo Pellegrini, der Capitano der Roma, einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum schnibbelte, war Ibañez völlig frei und köpfte aus sechs Metern hart aufs Tor. Und wer gewann in dieser Situation? Leverkusens Keeper Lukáš Hrádecký, der mit einem unglaublichen Reflex mit der rechten Hand den Ball um den rechten Pfosten lenkte.

Roma nach der Pause aktiver

Mourinho ließ seine römische Kompanie zu Beginn des zweiten Abschnitts deutlich offensiver zu Werke gehen. Die von Alonso im Saisonverlauf deutlich gestärkte Abwehr der Rheinländer ließ aber keine römischen Angriffe durchkommen.

Nach einer Stunde schien sich Leverkusen wieder etwas aus der römischen Umklammerung befreien zu können. Moussa Diaby zeigte sich stark auf der rechten Seite entschlossen, sein Flach-Pass in den 16er fand jedoch keinen Abnehmer. Im Gegenzug zeigten die Gastgeber dann, wie "Umschaltmoment" perfekt gespielt wird: Ein langer Ball von Gianluca Mancini gelangte unter Mithilfe der Leverkusener Abwehr zu Tammy Abraham, der aus etwa elf Metern abzog - und wieder zeichnete sich Hrádecký aus. Doch den Abpraller nahm Bove zum Anlass, platziert unten links ins Bayertor zu schießen.

Wenig Kreativität, wenig Überraschung

Leverkusen kam nicht mehr in die Partie. Bis eine Viertelstunde vor Spielende hatte Bayer - nach den Großchancen zu Beginn - keine einzige Torchance mehr kreieren können. Schwerer Stand gegen die römsche Verteidigung, die mit zwei engen Ketten um den eigenen Strafraum verteidigte. Aber auch das Fehlen eines lange Mittelstürmers - die Lücke, die durch den verletzten Patrik Schick enstanden ist, ist groß - machte sich in diesen Situationen bemerkbar. Und - das war auffällig - es gab so gut wie keinen Überraschungsmoment, keine "geniale" Idee.

Der Weckruf aus Bayer-Sicht kam spät: Nach einem (endlich einmal) hohen Ball behinderten sich Ibañez und Keeper Rui Patricio gegenseitig. Jeremie Frimpong schnappte sich den Ball, hatte wiederum freie Bahn Richtung Tor, zielte aber zu mittig und traf Rom-Innenverteidiger Bryan Cristante - erneut blieb eine dicke Chance liegen (88.).

"Die Römer waren in der zweiten Halbzeit gefährlicher. Vorne war es ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. 1:0 ist nicht das beste Ergebnis. Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Wir haben gespürt, dass wir sie schlagen können. Wir haben trotzdem Hoffnung" , sagte Hrádecký bei RTL. Matchwinner Bove sagte: "Der Sieg ist verdient. Wir haben einen guten Job gemacht. Im Rückspiel in Leverkusen wird es hart, alles kann passieren. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen."

Noch ist nichts entschieden

0:1 - die Niederlage in Rom ist zwar schmerzlich und unglücklich, aber dennoch ist nichts entschieden. Donnerstag in einer Woche (18.05.23) beginnt um 21 Uhr das "Endspiel" in diesem Halbfinale.