Mit Spanien verbindet den "unendlichen Kapitän" ("Corriere dello Sport") seine wohl schmerzhafteste Niederlage. Und sein vielleicht süßester Sieg. Vor knapp 17 Jahren, am 17. November 2004, debütierte Chiellini in der "Squadra Azzurra". Seitdem jagte er lange Zeit vergeblich einen Titel, oft war er nah dran am großen Ziel. Die größte Demütigung war 2012 das 0:4 gegen Spanien im EM-Finale von Kiew. Doch diese Schmach vergrößerte nur Chiellinis Wunsch nach Wiedergutmachung auf der ganz großen Bühne.

Genugtuung neun Jahre nach der Schmach

Es dauerte neun Jahre, ehe er die Genugtuung erhielt. Im Halbfinale der EURO 2020 im Wembley Stadion zwangen die Italiener mit dem Bollwerk aus Chiellini und seinem Turiner Vereinskollegen Leonardo Bonucci die spielstarken Spanier ins Elfmeterschießen, wo die "Squadra" letztlich die Oberhand behielt und anschließend im Endspiel gegen England hochverdient den Titel einfuhr.

Jetzt schon Legendenstatus hat die Szene vor dem Elfmeterschießen im Halbfinale, als Chiellini bei der Platzwahl mit dem deutschen Schiedsrichtergespann um Felix Brych seinen spanischen Kapitäns-Kollegen Jordi Alba aufzog und dabei in solch einer Stresssituation eine ungemein sympathische Souveränität ausstrahlte. Alba kam damit gar nicht klar, er wirkte regelrecht gequält vor lauter Humorlosigkeit.

Heimvorteil in Mailand

Beim Wiedersehen haben die Italiener nun auch noch Heimvorteil, die Spanier müssen in Mailand antreten. Das zweite Halbfinale bestreiten tags darauf Weltmeister Frankreich und Belgien in Turin. Das Finale um die Nachfolge des Premierensiegers Portugal steigt dann am 10. Oktober wieder im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.