Auf- und Abstieg

Die vier Gruppenletzten in der Division A steigen ab. In der Division B steigen die Gruppensieger auf, die Gruppenletzten ab. Die vier Gruppensieger in der Division C steigen ebenfalls auf, aber nur zwei der Gruppenletzten ab. Da die Division D nur aus zwei Gruppen (eine mit vier, eine mit drei Mannschaften) besteht, gibt es auch nur zwei Aufsteiger. Die vier Gruppenletzten der Division C spielen in zwei sogenannten Playouts mit Hin- und Rückspiel ohne Auswärtstorregelung zwei Absteiger aus.

54 von 55 Verbänden nehmen teil

Die Divisionen A, B und C spielen in jeweils vier Gruppen mit grundsätzlich je vier Mannschaften. In Gruppe 2 der Division B sind aber nur drei Teams vertreten, da Russland von der UEFA wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Belarus hingegen darf teilnehmen, muss allerdings seine formalen Heimspiele auf neutralem Platz und ohne Zuschauende austragen.

Die Ukraine wird ihre beiden formalen Heimspiele im Juni im polnischen Lodz austragen.

So starten 54 von 55 Mitgliedsverbänden der UEFA in die Nations League 2022/23.

Kleine Verbände mit deutlich höherer Qualifikationschance für EM

Der in den großen Fußballnationen weiterhin leicht abschätzig angesehene Wettbewerb ist bei kleineren Verbänden sehr beliebt. Denn über die Nations League gibt es die Möglichkeit, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Wie das genau für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland aussehen soll, hat die UEFA noch nicht veröffentlicht.

Anders als bei der paneuropäischen Europameisterschaft 2020 stehen abseits der weiter gewohnt ausgetragen Qualifikation aber nicht vier, sondern nur drei Startplätze zur Verfügung. Deutschland wird 2024 sicher als Gastgeber dabei sein.

Für die Qualifikation über die Nations League dürfte wieder gelten, dass die besten Teams jeder Division, die sich auf dem üblichen Weg noch keinen Platz gesichert haben, in die Playoffs einziehen können.