Nations League Kroatien rettet trotz Unterzahl Remis in Polen Stand: 15.10.2024 23:18 Uhr

Kroatien hat in einem turbulenten Spiel in Polen den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Nations League verpasst. Für Spanien hingegen lief es besser.

Das kroatische Team um Topstar Luka Modric kam am Dienstag in Warschau zu einem 3:3 (3:2) und liegt mit sieben Punkten hinter Tabellenführer Portugal (10) auf Platz zwei Platz zwei. Polen (4) hat zwar den direkten Vergleich mit den Kroaten verloren, kann aber noch vorbeiziehen.

Der frühere Stuttgarter Borna Sosa (19. Minute), Petar Sucic (24.) und Martin Baturina (26.) drehten im Eiltempo das Spiel, nachdem Polen durch Piotr Zielinski (5.) früh in Führung gegangen war. Jungstar Nicola Zalewski von AS Rom (45.) gelang der Anschlusstreffer für die Polen, bei denen Robert Lewandowski in seinem 156. Länderspiel erst ab der 62. Minute als Joker mitwirkte.

Kurz nach seiner Einwechselung bereitete Lewandowski das 3:3 durch Sebastian Szymanski (66.) vor. Kroatien rettete in Unterzahl nach einer Roten Karte für Torwart Dominik Livakovic (76.) noch das Remis.

Zähes Remis in Schottland

Superstar Cristiano Ronaldo hat mit der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Beim 0:0 im Glasgower Hampden Park konnten die Portugiesen ihr spielerisches Übergewicht nicht in Tore ummünzen. Schottland hingegen sammelte einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus Liga A.

Portugal, bei denen Bayern-Profi Joao Palhina in der Startelf stand, dominierte die Partie nahezu nach Belieben, sorgte aber nur für wenig Torgefahr. Die beste Chance hatte Bruno Fernandes (88.), der an einem starken Reflex von Schottlands Keeper Craig Gordon scheiterte. Die letzten beiden Partien der Gruppe A1 bestreitet Portugal am 15. November gegen Polen und drei Tage später in Kroatien.

Spanien macht Viertelfinale perfekt

Spanien hat das Viertelfinalticket hingegen gebucht. Der Titelverteidiger gewann in Cordoba mit einer dominanten Vorstellung hochverdient mit 3:0 (1:0) gegen Serbien und kann selbst bei zwei Niederlagen in den letzten beiden Gruppenspielen im November nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Gruppe A4 verdrängt werden.

Aymeric Laporte (5.), Kapitän Alvaro Morata (65.) und Alex Baena (77.) sorgten gegen Serbien für den Sieg der Spanier, Morata (54.) schoss zudem einen Handelfmeter über das Tor. Serbiens Strahinja Pavlovic (76.) sah unmittelbar vor Baenas Freistoßtreffer wegen groben Foulspiels nach VAR-Einsatz die Rote Karte.

Schweiz beendet Niederlagenserie - aber nur remis gegen Dänemark

Die Schweiz konnte derweil ihre Niederlagenserie beenden. Gegen Dänemark holten die Eidgenossen beim 2:2 (2:1) ihren ersten Punkt in der Nations League. Für die Schweiz trafen Remo Freuler (26.) und Zeki Amdouni (45.+1/Foulelfmeter). Gustav Isaksen (27.) und Christian Eriksen (69.) glichen jeweils für Dänemark aus.

Vor der Partie wurden die ehemaligen Bundesliga-Spieler Fabian Schär, Torwart Yann Sommer und Xherdan Shaqiri offiziell von der "Nati" verabschiedet.