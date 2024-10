Nations League England kehrt in Finnland in die Erfolgsspur zurück Stand: 13.10.2024 19:58 Uhr

Drei Tage nach der Heimniederlage gegen Griechenland hat die englische Nationalmannschaft ein Stück weit Wiedergutmachung betrieben. Der EM-Finalist gewann souverän mit 3:1(1:0) in Finnland.

Bereits in der 18. Minute gelang Jack Grealish die Führung für die dominanten "Three Lions", Trent Alexander-Arnold (74.) und Declan Rice (84.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung, für Finnland traf Arttu Hoskonen (87.). Harry Kane feierte nach kurzer Verletzungspause sein Comeback, in der 69. Minute wurde der Stürmer des FC Bayern München ausgewechselt.

Es könnte das letzte Spiel unter Interimscoach Lee Carsley, der zur U21-Nationalmannschaft zurückkehren will, gewesen sein. Zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Gareth Southgate gilt unter anderem Thomas Tuchel. Möglicherweise wird die Entscheidung aber auch erst nach der nächsten Länderspielpause im November fallen.

Griechenland kann wieder davonziehen

England festigte durch den Sieg seinen zweiten Platz in der Gruppe zwei der Nations League B und zog zunächst punktemäßig mit Griechenland gleich, das im Abendspiel auf Irland (20.45 Uhr) trifft. In Gruppe drei kommt es zeitgleich noch zum spannenden Duell zwischen Ralf Rangnicks Österreicher und Norwegen um Stürmer-Superstar Erling Haaland.