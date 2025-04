Training beim FC Barcelona Ter Stegen mit Fortschritten auf dem Weg zurück ins Tor Stand: 01.04.2025 10:42 Uhr

Marc-André ter Stegen ist auf seinem Weg zurück ins Tor des FC Barcelona und der deutschen Nationalmannschaft einen Schritt weiter gekommen. Bei seinem Klub trainiert ter Stegen nun wieder mit den Kollegen.

"Back to work with the other goalkeepers!", schrieb der Torhüter am Dienstag (01.04.2025) bei Instagram und postete dazu mehrere Bilder vom Trainingsgelände des FC Barcelona.

Seit Mitte Februar war ter Stegen dort wieder auf dem Platz anzutreffen, allerdings arbeitete er allein an seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause.

Riss der Patellasehne

Mitte September 2024 hatte sich der 32 Jahre alte Torwart einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Seitdem fehlt er dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick, der mit den Katalanen an der Tabellenspitze von La Liga steht und im Viertelfinale der Champions League auf Borussia Dortmund trifft, und dem aktuellen Bundestrainer.

Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt in den Viertelfinalspielen der Nations League gegen Italien auf den Hoffenheimer Oliver Baumann als Nummer eins festgelegt. Der Bundestrainer betonte aber stets, dass ter Stegen den Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft wieder einnehmen wird. "Wenn er zu hundert Prozent leistungsfähig ist, wird er die Nummer eins sein. Er hätte es verdient, ein großes Turnier zu spielen. Wir geben ihm die Zeit" , sagte Nagelsmann.

Keine Prognosen über Rückkehr ins Tor

Bislang gibt es noch keine öffentlichen Prognosen, wann der gebürtige Mönchengladbacher sein nächstes Pflichtspiel bestreiten wird. Die Saison in der spanischen Liga endet am 25. Mai. Das Endspiel der Champions League wird am 31. Mai in München ausgetragen.

In der bayerischen Landeshauptstadt bestreitet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch am 4. Juni das Halbfinale in der Nations League gegen Portugal. Das Endspiel des Final Four, in dem sich im anderen Halbfinale Spanien und Frankreich gegenüber stehen, wird am 8. Juni ebenfalls in München ausgetragen, das Spiel um den dritten Platz am selben Tag in Stuttgart.

Noch nie bei einem großen Turnier im Einsatz

Marc-André ter Stegen bestritt bislang 42 Länderspiele, sein erstes schon im Mai 2012. Noch nie kam er allerdings bei einem großen Turnier zum Einsatz. Stets wurde ihm Manuel Neuer vorgezogen, zuletzt auch bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Ter Stegen zeigte sich getroffen, vermied aber öffentlichen Ärger und setzte sich wieder als Nummer zwei auf die Bank. Nachdem der inzwischen 39 Jahre alte Neuer seinen Rücktritt erklärt hatte, legte sich Nagelsmann auf ter Stegen als Nummer eins fest. Wenig später riss die Patellasehne.