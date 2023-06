DFB-Team in der Kritik Schweinsteiger: "Die Mannschaft fremdelt mit der Taktik" Stand: 21.06.2023 18:02 Uhr

Nach den drei recht missratenen Testspielen gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) hat Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger eine Reihe von Schwächen im deutschen Nationalteam ausgemacht. Dabei bezieht er sich nicht nur auf Mannschaftsteile, sondern hat auch das große Ganze im Blick.

Bundestrainer Hansi Flick probierte in den jüngsten drei Partien viel, agierte mit Fünferkette, stellte dann wieder auf Viererkette um. Testete am Ende einer langen und kräftezährenden Saison zahlreiche Spieler, gab Chancen, sich für kommende Aufgaben und die EURO 2024 zu empfehlen, doch viele Spieler taten sich schwer in den unterschiedlichen Formationen.

"Ich glaube ganz einfach, dass die Mannschaft mit der Taktik fremdelt" , gibt Schweinstieger seine Einschätzung wieder, und sieht nun für Flick eine klare Handlungsanweisung: "Das muss der Bundestrainer erkennen und auch verändern, weil in den letzten drei Länderspielen sechs Gegentore - das spricht auch schon wieder eine klare Sprache." Der Fokus sollte also klar auf der Abwehr liegen.

Einspielen von Taktik und Formation

Beim Blick auf die Vorgehensweise des Bundestrainers bei den drei wichtigen Testspielen hätte sich der 121-malige Nationalspieler eine andere Strategie vorstellen können: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Formation und Taktik einspielen, die wir beim Turnier spielen. Man sieht ja, dass die sich Spieler mit dem System nicht so leicht tun." Wichtig für 38-Jährigen ist ein Seiteneffekt, der durch die frühzeitige Klarheit im Team entsteht: "Denn es entsteht auch nicht der besondere Geist, der dich als Mannschaft dann auch pusht."

Aussichten auf die EURO? Düster.

Polen besiegte Deutschland im Test, um dann wenige Tage später in der EM-Qualifikation von Moldawien geschlagen zu werden - die Nationalteams scheinen verbreitet unter der langen Saison zu leiden. Dennoch muss der Zustand der Mannschaft ein Jahr vor dem großen Turnier zuhause definiert werden. Und da sieht es für den Sportschau-Extern düster aus: "Ja, gut, das kann ja alles noch werden. Aber du musst halt einfach gegen den Ball ekliger sein, defensiv viel besser stehen, damit diese Sicherheit reinkommt."

Und vor allem beim Thema "Titelaussichten" wird Schweinsteiger konkret: "Aber mit dem Titel wird's natürlich sehr schwer. Aber eine Mannschaft, die für Deutschland kämpft, alles gibt - das können wir schaffen. Und dann müssen wir einfach schauen, für wie weit das reicht."