Verletzter Torwart Nagelsmann bestätigt - Neuer bleibt Nummer eins bei der EM Stand: 22.03.2024 16:51 Uhr

Manuel Neuer bleibt bei der EM 2024 nach jetziger Planung die Nummer eins im deutschen Tor. Angesichts der Verletzung Neuers habe sich daran "nichts geändert", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Manuel Neuer habe sich zwar verletzt, es sei aber auch nur ein Muskelfaserriss, sagte Nagelsmann in Lyon bei einer Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Frankreich am Samstag Samstag (23.03.2024, 21 Uhr).

Er habe im Gespräch mit Marc-André ter Stegen betont, "dass ich froh bin, einen zweiten Weltklasse-Keeper zu haben. Auf dieser Position kann aufgrund ihrer Verletzungshistorie immer etwas passieren. An der Entscheidung ändert sich dennoch nichts". Gegen Frankreich wird ter Stegen anstelle von Neuer im Tor spielen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Neuers letztes Länderspiel in Katar gegen Costa Rica

Seine bislang letzte Partie für die deutsche Mannschaft hatte Neuer im Gruppenspiel gegen Costa Rica bei der WM 2022 in Katar gespielt. Nach einem Beinbruch fiel er länger aus. Nach seiner Rückkehr ins Bayern-Tor vor knapp einem halben Jahr hatte sich Neuer auch eine Teilnahme an der Heim-EM wieder zum Ziel gesetzt.

"Ich konzentriere mich auf mich, auf meine Leistung und werde bei der Nationalmannschaft wieder alles geben ", hatte er noch am vergangenen Wochenende zu seinen Ambitionen auf ein Comeback als Nummer eins gesagt und ergänzt.

Ungewiss ist, wie lange Neuer pausieren muss. Er dürfte den Bayern aber über die Länderspielpause hinaus nicht zur Verfügung stehen. Die erste Partie ist am 30. März in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Am 9. April findet das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal statt.

Manuel Neuer

Nagelsmann: Mittelstädt und Havertz von Beginn an

Nagelsmann machte bei der Pressekonferenz mehrere Angaben zur Startelf gegen Frankreich. Kai Havertz habe bei Arsenal eine sehr gute Entwicklung genommen "Morgen wird er als zentrale Spitze beginnen. Er hat ein etwas anderes Profil als die anderen Spieler."

Auch zu einem der berufenen Stuttgarter äußerte sich Nagelsmann: "Maximilian Mittelstädt hat eine gute Mischung aus frech und demütig. Er hat sehr gut trainiert und wird auch morgen beginnen." , erklärt der Bundestrainer. Über Rückkehrer Toni Kroos sagte Nagelsmann, dass dieser sich gut eingliedere. "Er hat überhaupt keine Allüren und hat sich im Training voll reingehangen und schon sehr gut mit den anderen kombiniert. Er macht einen sehr guten Eindruck."

Vertragsverlängerung? Nagelsmann möchte zunächst nichts mehr sagen

Nagelsmanns Vertrag als Bundestrainer läuft im Sommer nach der EM aus. Wie es weiter geht ist offen, DFB-Präsident Bernd Neuendorf kündigte ein weiteres Angebot an. Nagelsmann sagte, er werde sich erst wieder äußern, "wenn wieder Karten auf den Tisch zu legen sind".

"Die Chemie stimmt", hatte Neuendorf dem SID gesagt und betont: "Julian hat gesagt, dass er vor dem EM-Turnier gerne Klarheit über seine Zukunft möchte. Einem solchen Wunsch werden wir uns sicher nicht verschließen."