Bekanntgabe des DFB-Kaders Nagelsmanns Stürmersuche - Wiedervereinigung von Ducksch und Füllkrug? Stand: 09.11.2023 15:15 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am Freitag (10.11.2023) seinen Kader für die abschließenden Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 2023 bekannt. Manuel Neuer wird nicht dabei sein, Marvin Ducksch könnte aber debütieren. Die DFB-Auswahl spielt am 18. November (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich.

Seine ersten Spiele als Bundestrainer gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) hatte Nagelsmann erfolgreich bestritten. Vor der Heim-EM ab dem 14. Juni 2024 folgen im kommenden März zwei Test-Länderspiele sowie wohl weitere zwei Partien in der direkten Vorbereitung auf das Turnier nach dem Ende der nationalen Ligen.

Neuer noch nicht zurück im DFB-Kader

Der Name von Manuel Neuer wird bei der Verkündung des Kaders noch nicht fallen. Der Torhüter des FC Bayern München betonte zuletzt zwar, " seit Längerem im Austausch " mit Nagelsmann zu stehen und dass es nach dem 4:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende ein Gespräch gegeben hätte, aber er sagte auch: " Ich brauche noch die Zeit für mich, die Spiele kommen zu früh. "

Im nächsten Jahr werde er dann sein Comeback anpeilen und dann auch versuchen, wieder Marc-André ter Stegen als Nummer eins abzulösen. " Ich werde antreten, um zu spielen. Ich will immer auf dem Platz stehen ", sagte Neuer.

Manuel Neuer vom FC Bayern München

Ducksch und Füllkrug schossen Bremen in die Bundesliga

Spannender wird da vor allem die Frage sein, welche Stürmer Nagelsmann für die Partien gegen die Türkei und in Österreich nominieren wird. Zuletzt hatte der Bundestrainer Kevin Behrens erstmals nominiert, doch nicht nur dessen Verein Union Berlin durchlebt eine sportliche Talfahrt, sondern auch er selbst. Seit dem 2. Bundesliga-Spieltag (am 26. August) hat Behrens nicht mehr getroffen, war zuletzt sogar nur Joker beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Und so ist es möglich, dass es zu einer Wiedervereinigung eines Erfolgsduos kommt. Niclas Füllkrug ist gesetzt und wird sicher dabei sein - und es erscheint durchaus möglich, dass er Verstärkung von einem ehemaligen Kollegen bekommt. Marvin Ducksch gilt als aussichtsreicher Kandidat, die beiden schossen den SV Werder Bremen in der Saison 2021/22 mit 39 Toren zurück in die Bundesliga, danach sorgten sie mit insgesamt 40 Torbeteiligungen für den souveränen Klassenerhalt.

" Wenn sich irgendwann einmal eine Tür zur Nationalmannschaft öffnet, möchte ich natürlich gerne hindurchgehen ", sagte Ducksch zuletzt der "Bild" und machte klar, dass der Trainerwechsel zu Nagelsmann seine Hoffnungen nährt. " Wir haben jetzt einen Trainer, der noch mehr nach Leistung beurteilt. "

Bekommt (auch) Beier eine Chance in der Nationalmannschaft?

Und tatsächlich ist Ducksch in Sachen Leistung zuletzt positiv aufgefallen. In den vergangenen acht Ligaspielen war der 29-Jährige an acht Toren beteiligt, mit seinem Freistoßtor zuletzt gegen Wolfsburg (2:2) untermauerte er seine Stärke bei Standards - bei denen auch bei der DFB-Elf nach wie vor Verbesserungsbedarf ist.

Ducksch ist aber nicht der einzige Stürmer, der auf sich aufmerksam gemacht hat und auf eine Nominierung am Freitag hofft. Nebem dem Bremer ist Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim sicher ein Kandidat.

Hoffenheim-Stürmer Maximilian Beier

Der 21-Jährige hat mit zehn Scorerpunkten aus den vergangenen neun Partien sogar eine noch bessere Quote, ist aber auch ein anderer Spielertyp. Vielleicht findet Nagelsmann ja sogar Platz für beide Spieler.