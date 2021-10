Flick schützt Werner - aber ein Typ Terodde täte gut

Hansi Flick ist nicht nur ein Mensch, der Vertrauen gibt und sich auch in schwierigen Zeiten vor seine Spieler stellt. Das sind Dinge, die zwar auch schön sind, weil sie eine Zeitlang die Öffentlichkeit beruhigen können und vielleicht etwas Druck vom Spieler nehmen. Was aber in der Praxis tatsächlich hilft, ist Flicks Fähigkeit, Spielern klare Handlungsanweisungen zu geben, auf die sie auch dann zurückgreifen können, wenn mal wieder ein Laufweg falsch war, ein Ball über den Spann gerutscht ist oder die Torhöhe von 2,44 Metern auch aus kürzester Distanz einfach erneut nicht ausgereicht hat.

"Werner braucht die richtige Positionierung"

Genau das hat Flick nun auch nach dem Rumänien-Spiel gemacht. Erstmal hat er sich schützend vor seinen Stürmer gestellt, der in den ersten drei Qualifikationsspielen unter dem neuen DFB-Coach auch unglückliche Szenen hatte, aber jeweils traf: "Timo ist durchaus in der Lage, da wo es eng ist, immer wieder die Räume zu öffnen, und er ist einer, der Abpraller reinmachen kann. Dafür hat er ein Näschen."

Um das Näschen auch einzusetzen, muss er aber richtig stehen, führt der Bundestrainer weiter aus und will das vor dem nächsten Qualifikationsspiel am Montag (11.10.21, im Live-Center bei sportschau.de) in Nordmazedonien auch nochmal mit Werner üben.