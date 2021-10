Gnabry unermüdlich, Werner ein Fremdkörper - die Einzelkritik

Leon Goretzka (Mittelfeld): Dynamisch, laufstark und sehr aktiv im ersten Durchgang - aber im Abschluss und auch in der Vorbereitung von Abschlusssituationen der Kollegen wirkungslos. Besser im zweiten Durchgang, als er mit dem "second assist" den Ausgleich einleitete und Müller nach Kimmichs Ecke das 2:1 auflegte.

Serge Gnabry (Mittelfeld): Verpasste nach einer Viertelstunde nur knapp den Ausgleich, als er im Sitzen den Ball vorbeispitzelte. Pech auch in der 35. Minute, als ihm der Querpass auf Timo Werner vor dem fast leeren Tor der Rumänen über den Spann rutschte. Er blieb aber unermüdlich - großartig dann sein Vollspannabschluss aus 20 Metern zum 1:1.

Marco Reus (Mittelfeld): An vielen Angriffen beteiligt, gute Laufwege, verlagerte die Angriffe gegen die extrem tiefstehenden Rumänen gut. Klasse-Volleyabschluss in der 33. Minute, den Keeper Nita aber aus dem kurzen Eck boxte. In der 52. Minute legte er Gnabry den Ball zum Ausgleich vor. Gutes Spiel, aber durchaus noch Luft nach oben.

Leroy Sané (Mittelfeld): Von Beginn an megamotiviert, mit Riesen-Laufpensum, auch wie schon in den ersten drei Flick-Spielen in der Defensive. Allerdings auch mit zu vielen Ungenauigkeiten, Abspielfehlern und taktischem Ungeschick. Schlechte Schusshaltung, als er in der 73. Minute das 2:1 auf dem Fuß hatte. Trotzdem: Seine Arbeitshaltung ist unter Flick um Welten besser als zuvor.

Timo Werner (Angriff): Zu viel Theatralik in der 5. Minute, als er zunächst einen Elfmeter rausholte, der dann nach Einschreiten des VAR zu Recht wieder einkassiert wurde. Danach lange ein totaler Fremdkörper, sah den Ball nur links und rechts an sich vorbeirauschen. Sinnbildlich seine beiden unglücklichen Abschlussversuche kurz vor seiner Auswechslung.

Einwechselspieler

Müller (ab 67. für Werner): Ein überfälliges Comeback - und gleich wieder der typische Müller. Mal Außen, mal Zehner, mal Spitze, immer gestikulierend und motivierend. Genialer Pass in den Lauf von Havertz eine Viertelstunde vor Schluss - dann mit dem überragender Riecher und Abschluss zum 2:1.