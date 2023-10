Re-live und Zusammenfassung Sportschau serviert Länderspiel gegen Mexiko zum Frühstück Stand: 17.10.2023 12:11 Uhr

Wer das Länderspiel zwischen Deutschland und Mexiko nicht nachts schauen will, kann dies zum Frühstück nachholen - in voller Länge und als Zusammenfassung.

Wer überträgt das Spiel Mexiko gegen Deutschland?

Das zweite Testspiel unter Deutschlands neuem Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann läuft live im Ersten. Anstoß ist in der Nacht zum Mittwoch um 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ), die Übertragung beginnt um 1.45 Uhr und ist auch im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Kann ich das Spiel nachträglich in voller Länge schauen?

Wegen der nächtlichen Anstoßzeit zeigt das Erste die Partie ab 9 Uhr morgens zeitversetzt noch einmal in voller Länge. Wem die Uhrzeit nicht passt, der kann das Spiel auch schon vorher re-live auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek schauen. Die Redaktion stellt das Spiel zeitnah nach Schlusspfiff in voller Länge online, sodass es zum Frühstück abrufbar sein wird.

Wo kann ich eine Zusammenfassung sehen?

Ebenfalls zeitnah nach dem nächtlichen Spiel fasst die Sportschau die Highlights als Video zusammen. Es wird auf sportschau.de, in der ARD-Mediathek und auf dem Sportschau-Youtube-Kanal zu sehen sein.

Kann ich das Spiel auch hören?

Die Sportschau bietet ab Anstoß um 2 Uhr MESZ auch eine Audio-Vollreportage an, also eine Live-Reportage zum Hören ohne Unterbrechungen. Den Stream finden Sie in der Audiothek, in der App, im Web und auf den Smart Speakern.

Warum die ungewöhnliche Anstoßzeit?

Der DFB sucht auf seiner US-Reise nicht nur die Form für seine Nationalmannschaft, sondern auch neue Einnahmen. Nordamerika gilt als Zukunftsmarkt des Fußballs, 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada die Weltmeisterschaft statt.

"Für eine größere Wahrnehmung und Präsenz des deutschen Fußballs, der Bundesliga und ihrer Vereine ist es wichtig, dass sich die besten Spieler Deutschlands auch international zeigen" , zitiert der DFB seinen Sportdirektor Rudi Völler.

Die Zeitverschiebung zum Austragungsort Philadelphia beträgt sechs Stunden. Der Anstoß findet dort also um 20 Uhr statt - Primetime im TV.