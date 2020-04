Da die deutsche Mannschaft in den Playoffs nicht spielen muss, wären an dieser Stelle Testspiele denkbar. Dadurch könnten die Freundschaftsspiele nachgeholt werden, die wegen Corona abgesagt wurden. Das sind die Partien in Spanien (26.03.2020), gegen Italien (31.03.2020) und in der Schweiz (31.05.2020). Ob das beabsichtigt ist, ließ der DFB bislang offen.

Möglich: "Doppelspieltage" gegen die selben Gegner

Sollte der DFB die Testspiele gegen die geplanten Gegner nachholen, könnte es zu ungewöhnlichen "Doppelspieltagen" gegen dieselben Mannschaften kommen. Denn Deutschland spielt auch in der Nations League gegen Spanien und die Schweiz.

Im zweiten Szenario der UEFA ist vorgesehen, dass das Playoff-Halbfinale rund um den 1. Spieltag der Nations League ausgetragen wird. Die Partie Schottland gegen Israel würde demnach in wenigen Tagen zwei Mal ausgetragen werden, da beide Mannschaften sowohl im Halbfinale der Playoffs als auch am 1. Spieltag der Nations League gegeneinander spielen sollen.

Finalturnier der Nations League wohl im September 2021

Zurecht gerückt ist der Fußballkalender für die Nationalmannschaften damit aber noch lange nicht, denn 2021 muss noch einiges neu sortiert werden.

Weil die EM in den Sommer 2021 rückt, müssen dort das Finalturnier der Nations League sowie zwei Spieltage der europäischen WM-Qualifikation verlegt werden. Der Vorschlag der UEFA sieht vor, die Nations League im September 2021 statt im Juni zu entscheiden. Ein für Juni geplanter Doppelspieltag der WM-Quali soll demnach auf den März und den Oktober verteilt werden. Damit käme es 2021 an diesen beiden Terminen zu drei Spielen in einer Länderspielwoche.

Final beschlossen ist die Lösung noch nicht. Erst 2022 wäre der Kalender den UEFA-Plänen zufolge wieder im geplanten Fluss. Doch das Jahr 2022 wird wegen der Weltmeisterschaft in Katar, die im November und Dezember stattfindet, ohnehin außergewöhnlich.