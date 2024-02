Neustart im EM-Jahr? Kroos und Co. - Nagelsmanns letzter Rettungsversuch Stand: 13.02.2024 13:23 Uhr

Toni Kroos befeuert bei Real Madrids Gastspiel in Leipzig die Spekulationen um eine Rückkehr ins DFB-Team. Eine Maßnahme, mit der Julian Nagelsmann das EM-Jahr zu retten könnte. Es wird aber nicht die einzige sein.

Als Julian Nagelsmann im September seinen Job als Bundestrainer angetreten ist, war einer seiner prägnantesten Sätze: " Einfachheit ist ein wichtiger Punkt. " Bezogen war das auf die Spielweise, aber zur Einfachheit gehört auch, dass eine gewisse Kontinuität im Kader besteht. Unter seinem Vorgänger Hansi Flick hatte es lauter Taktik- und Personalwechsel gegeben, die Folge daraus war eine DFB-Krise, die mit seiner Entlassung endete.

Bundestrainer Nagelsmann hat noch Bedenkzeit

Julian Nagelsmann musste und wollte Kontinuität in die deutsche Nationalmannschaft bringen. Doch bisher ist das nicht gelungen. Weder in den Ergebnissen noch in dem, was personell auf dem Platz stattfindet. Bestes Beispiel dafür ist die kurzzeitige Umpositionierung von Kai Havertz auf die linke Seite. Aber auch die Situation im Sturm, wo es Nagelsmann erst mit Kevin Behrens (damals Union Berlin, jetzt VfL Wolfsburg) und dann mit Marvin Ducksch (Werder Bremen) versuchte. Geändert hat sich an dem überschaubaren Erfolg jedoch wenig.

Und so hat Nagelsmann zuletzt schon angekündigt, dass es eine Art Neustart im März, wenn das DFB-Team auf Frankreich und die Niederlande treffen wird, geben könnte. " Lasst euch überraschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit ", sagte der 36-Jährige bezüglich seiner Kaderbesetzung. Und ein offenes Geheimnis, welcher Spieler neu dazustoßen könnte, ist für die einen ein Hoffnungsschimmer, für andere ist es eher ein Offenbarungseid: Toni Kroos. " Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal ", sagte Bayern-Patron Uli Hoeneß vor einiger Zeit beispielsweise.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Nationalspieler

Ende des vergangenen Jahres hatte Nagelsmann gesagt, dass die Rückkehr von Kroos durchaus ein Gedankenspiel ist - und daraus ist im Laufe der vergangenen Wochen offenbar mehr geworden. Denn jetzt befindet sich schon der Mittelfeldspieler von Real Madrid mitten im Überlegungsprozess, ob er denn überhaupt nach seinem Rücktritt nach der EM 2021 wieder zurückkehren möchte. " Ich denke noch darüber nach, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Es gibt die Möglichkeit ", sagte Kroos am Montag (12.02.2024) vor dem Champions-League-Spiel Madrids bei RB Leipzig.

Der 34-Jährige hat eine große Karriere im DFB-Team hinter sich - über 100 Länderspiele, Weltmeister 2014, im All-Star-Team der EM 2016. Aber zur gesamten Wahrheit gehört eben auch, dass er den Abstieg der Nationalmannschaft mit geprägt hat. Das Aus in der Gruppenphase bei der WM 2018, drei Jahre später nur das Achtelfinale bei der europaweiten EM.

Toni Kroos im Klub noch immer auf Topniveau

Doch was bei Kroos über die Jahre blieb, ist sein beeindruckender Erfolg in Madrid. Aktuell befindet er sich auch dort in einem Entscheidungsprozess, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern will oder seine gloreiche Zeit bei den "Königlichen" (unter anderem vier Titel in der Champions League) beendet. Und Kroos wird von allen Seiten zu überzeugen versucht. " Seine Leistung war schon immer gleich. Er hatte keine Höhen oder Tiefen, ist sehr konstant ", sagte sein Klubtrainer Carlo Ancelotti am Montag über ihn. Es war nur eines von vielen Loblieder der vergangenen Tage.

Es scheint, als würde diese Konstanz dazu führen, dass Kroos nun wieder das DFB-Team aufpäppeln soll. Nagelsmann muss nach den schlimmen Eindrücken am Ende des Länderspieljahres 2023 mit den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und gegen Österreich (0:2) Maßnahmen ergreifen, um das EM-Jahr 2024 zu retten. Um das eigene Land in Stimmung und Freude im Vorfeld und während des Events auf deutschem Boden zu versetzen. Kroos wäre dabei die prominenteste Personalie, aber nicht die einzige.

Drei Stuttgarter Neulinge im DFB-Team?

Niemanden würde noch überraschen, wenn Deniz Undav im nächsten Monat erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wird. Und Sportdirektor Rudi Völler hatte zuletzt im Zuge des Pokalspiels zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (3:2) angekündigt, dass er dort auf einige seiner Teamkollegen aus dem Schwabenland treffen könnte. Waldemar Anton gilt ebenfalls als sicherer Nagelsmann-Neuling, Maximilian Mittelstädt spielt sich aktuell auf der im DFB-Team äußerst problematischen linken Außenbahn in den Vordergrund.