Debüt gegen die Niederlande Jamie Leweling - der schüchterne Draufgänger

So stellt man sich ein Debüt vor: Jamie Leweling überzeugt nicht nur wegen seines Siegtreffers in der deutschen Nationalmannschaft. Gegen die Niederlande zeigt der Stuttgarter gleich die ganze Palette seines Könnens.

Er stand fast schon ein wenig eingeschüchtert daneben, als ihn Joshua Kimmich nach dem 1:0 gegen die Niederlande in der Nations League über den grünen Klee lobte. "Jamie muss man heute herausheben, nicht nur wegen seines Tors. Er hat ein überragendes Spiel gemacht. Das gibt es nicht oft, dass die Allianz Arena bei einem Debüt steht und klatscht“ , sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Das hatte Jamie Leweling so auch noch nicht erlebt. Ein entscheidendes Tor hatte er natürlich schon einmal für eines seiner Vereins-Teams erzielt. Dabei hatte aber nicht die ganze (Fußball-) Nation zugesehen. Und selten waren sich Teamgefährten und Verantwortliche im Nationalteam so einig. Das, was er gezeigt hatte, machte bei allen Beteiligten Lust auf mehr.

Keine Zeit, nachzudenken

Erstes Tor im ersten Länderspiel, dazu noch eine überaus überzeugende Leistung. "Dass er so gut spielt, habe ich nicht erwartet. Er hat viele kritische Situationen gut gelöst. Er hat ein tolles Spiel gemacht" , lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 23-Jährigen. "Er hat ein Top-Spiel gemacht" , sagte auch Oliver Baumann, der am Montagabend (14.10.2024) ebenfalls sein Debüt im deutschen Tor feierte. So viel Lob muss man erst einmal verkraften.

Dass er überhaupt bei der DFB-Elf dabei war, hatte er dem kurzfristigen, verletzungsbedingten Ausfall von Jamal Musiala zu verdanken. Dass er zudem gegen die Niederlande sofort in der Startelf stehen sollte, hatte Leweling erst am Morgen des Spieltages erfahren, sein Teamkollege beim VfB Stuttgart, Deniz Undav, musste ebenfalls und in letzter Sekunde aufgrund einer leichten Verletzung passen. Der gebürtige Nürnberger hatte also nicht viel Zeit, über seine Situation, seine Aufgaben, nachzudenken. Er hat einfach gemacht - und wie.

Laufstark und torgefährlich

Leweling hatte nicht nur den entscheidenden Treffer des Abends mit einem brachialen Schuss (64.) erzielt, sondern hatte auch schon bereits nach 100 Sekunden getroffen. Weshalb Schiedsrichter Slavko Vincic seinen ersten Treffer nicht anerkannte, darüber stritten sich die Gelehrten. Offenbar hatte der Slowene auf Abseits erkannt, diese Entscheidung blieb aber umstritten.

Dieser frühe Rückschlag hatte allerdings keinerlei Spuren beim Außenbahnspieler hinterlassen. Im Gegenteil: Er blieb durchgehend lauffreudig, entschlossen, versiert am Ball, klug in seinen Entscheidungen - und natürlich torgefährlich. "Es ist eher Draufgängertum" , beschrieb Leweling seine offensive Spielweise vor dem ARD-Mikrofon etwas wortkarg. Sich selbst loben oder gar für sich Werbung machen sind seine Sache nicht.

Euphorie ist nicht erkennbar

Aber nach diesem überzeugenden Auftritt war das auch gar nicht nötig. Übersehen hatte den jungen Mann, der bis nach der Saison 20192/20 noch bei Zweitligist Greuther Fürth aktiv war, sich im Anschluss bei Union Berlin nicht so richtig durchsetzen konnte und erst nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart zur Saison 2023/24 durchstartete, ohnehin niemand.

Nagelsmann hatte bei der Trainingseinheit tags zuvor sogar noch etwas Bedenken, was die Bereitschaft Lewelings anging. "Ich habe ihm gestern noch gesagt, dass ich das Energielevel, was er beim VfB zeigt, hier noch etwas vermisst habe. Dann hat er mich heute eines Besseren belehrt “, so der Bundestrainer.