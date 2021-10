Havertz, Wirtz, Musiala - Das neue magische DFB-Dreieck?

Musiala hat die beim DFB-Team beinahe über Jahrzehnte, eigentlich seit Mehmet Scholl vermisste Fähigkeit, Eins-gegen-eins-Situationen im Tempodribbling aufzulösen. Genau das braucht diese Mannschaft dringend, wenn sie auf tiefstehende Maurertrupps trifft, und das ist oft der Fall. Musialas Vereinscoach hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Qualität auf keinen Fall in taktischen Zwängen untergehen zu lassen.

Weiter dribbeln lassen - Nagelsmanns größte Aufgabe

"Jamal hat unglaubliches Potenzial, einen super Abschluss und offensiv unglaubliche Qualitäten auch im Dribbling" , schwärmt Julian Nagelsmann. "Es ist mit meine größte Aufgabe als Trainer, dass er das beibehält." Lothar Matthäus hat Musiala auch schon zu einem seiner Lieblingsspieler erkoren und begründet das so: "Er spielt mit einer Leichtigkeit und Sicherheit. Er ist nicht nervös. Der Ball gehorcht ihm - und das mit 18 Jahren. Man sieht: Ihm macht Fußballspielen einfach Spaß."

Achtmal hat Musiala jetzt vor den beiden WM-Qualifikationsspielen am Freitag (08.10.2021) gegen Rumänien (im Livecenter bei sportschau.de) und am Montag in Nordmazedonien (11.10.2021, auch im Livecenter) schon für Deutschland gespielt, Joachim Löw hatte ihn sogar mit zur Europameisterschaft genommen. Havertz liegt inzwischen bei 20 Einsätzen und fünf Toren für das Nationalteam, mit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea vor einem Jahr spielte er bereits eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro ein.

Für Wirtz brach Völler ein Ehrenwort

Bereits im zarten Alter von elf Jahren hatten die Scouts von Leverkusen Havertz in der D-Jugend von Alemannia Aachen entdeckt, vorher hatte er bei Alemannia Mariadorf gekickt. Nach gutem Zureden im Havertzschen Elternhaus auch durch Rudi Völler wurde das Juwel sehr früh von einem Wechsel zum Werksklub überzeugt.

Nicht ganz so früh hatten Völler und Co. Wirtz auf dem Zettel, der aus Brauweiler kam und bis zur U17 beim 1. FC Köln spielte. Um ihn nach Leverkusen zu holen, brach Völler Anfang 2020 sogar ein Ehrenwort.

"So ein Talent nicht den Bayern überlassen"

Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl erzählte der Sportschau seinerzeit von einem Agreement, das die rheinischen Rivalen Leverkusen, Köln, Düsseldorf und Gladbach geschlossen hatten. Zentraler Inhalt war, sich nicht gegenseitig die Jugendspieler abzuwerben, die vorher mit viel Hingabe über Jahre ausgebildet worden waren. Bei Wirtz scherte sich Völler darum aber nicht und begründete dies später damit, dass der Spieler "wechselwillig" gewesen sei. Außerdem wäre es "fahrlässig gewesen" , so ein außergewöhnliches Talent den Bayern oder internationalen Konkurrenten zu überlassen.

Auch das Beispiel von Havertz spielte in diesem Zoff-Transfer eine Rolle. Völler erklärte: "Wir haben sicherlich auch davon profitiert, dass wir in der Vergangenheit vielen jungen Spielern wie Kai Havertz, Julian Brandt oder Benjamin Henrichs sehr früh die Chance gegeben haben, sogar in der Champions League aufzulaufen."

Podolski-Rekord geknackt

Dass Leverkusen sportlich gesehen mit Wirtz alles richtig gemacht hat, wird bei allem Ärger über den Wortbruch auch in Köln kaum jemand bestreiten. Gerade erst brach er den Rekord von Lukas Podolski, als jüngster Bundesligaspieler die Zehn-Tore-Marke geknackt zu haben. Wie sehr auch Hansi Flick für die Zukunft auf ihn setzt, zeigte er bei seinen Debüt-Länderspielen zuletzt gegen Liechtenstein, Armenien und Island in der WM-Qualifikation. Während beispielsweise der Dortmunder Mo Dahoud und der Gladbacher Florian Neuhaus in allen drei Partien ohne Einsatzminute blieben, wechselte der neue Bundestrainer jedes Mal lieber Florian Wirtz ein.

Auf Havertz setzt Flick ohnehin, er war beim Einstand des Bundestrainers der zentral-offensive Mittelfeldspieler und hatte den Vorzug beispielsweise vor Marco Reus und Thomas Müller erhalten. Musiala kam auch in allen drei Partien zu großzügigen Einsatzzeiten, gegen Liechtenstein im rechten Mittelfeld, gegen Armenien im linken Mittelfeld und gegen Island als Linksaußen. Dass sich Flick für die Zukunft ein Dreieck aus Wirtz, Havertz und Musiala vorstellen kann, lässt sich aus den bisherigen Eindrücken durchaus ableiten.

Stand: 05.10.2021, 08:00