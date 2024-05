Trainingslager beginnt DFB startet EM-Mission in Thüringen auch ohne Neuer Stand: 26.05.2024 18:10 Uhr

Bis Freitag bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader in einem ersten Trainingslager auf die Fußball-EM vor. Zunächst fehlen aber noch viele Spieler.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in ihrem Trainingslager in Blankenhain eingetroffen. Nach Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann kamen am Sonntagabend die Profis mit ihren Familien im Weimarer Land an.

Am Montag steht zunächst eine öffentliche Trainingseinheit in Jena vor rund 15.000 Fans auf dem Programm. Bis zum Freitag bereitet Nagelsmann dann seinen Kader auf das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli vor. Auf dem Gelände wurde extra ein Trainingsplatz errichtet. Nach fünf Tagen folgt der Umzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach.

Davor bekommt die Nationalmannschaft noch Besuch. Für Mittwoch hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt.

Viele Spieler fehlen noch

In Blankenhain muss der Bundestrainer zunächst noch auf die drei Pokalfinalisten Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich von Bayer Leverkusen verzichten, sie werden ebenso später anreisen wie Kapitän Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen, die am Sonntag noch für den FC Barcelona spielen.

Gar nicht nach Thüringen kommen Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid und die beiden Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck, die sich am 1. Juni mit ihren Klubs noch im Finale der Champions League gegenüberstehen.

Außerplanmäßig fehlte zudem Torhüter Manuel Neuer wegen eines Infekts. Wann er nachreisen kann, ist noch offen. Am Montag findet die erste Trainingseinheit statt. Deutschland eröffnet die EM am 14. Juni in München gegen Schottland.