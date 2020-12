Oliver Bierhoff - Netzwerker mit hübschen Charts

Als der Verband bekannt gab, dass er nicht - wie beim Gewinn des Confed-Cups 2017 - in Sotschi direkt am Strand des Schwarzen Meeres, sondern in einem abgesperrten Wald am Rand der Hochhaussiedlung Watutinki südlich von Moskau während der WM in Russland wohnen würde, war das Erstaunen groß.

Schnell sickerte durch, dass Bierhoff Watutinki druchgedrückt habe, während Löw sehr gerne wieder über die Promenade von Sotschi gejoggt wäre. Eine feinere Klinge, als dies mit dem legendären Laternenfoto auszudrücken, gab es nicht.

Die Verstimmung über die Quartierswahl 2018 ist ein Beispiel dafür, dass Oliver Bierhoff und Joachim Löw seit 16 Jahren eine Gemeinschaft bilden, die irgendwo im Spektrum zwischen Zweckbündnis anfängt und vor Freundschaft aufhört. Am Freitag (04.12.2020) sprach Bierhoff von einem "offenen, professionellen und vertrauensvollen Verhältnis".

Verhandlungen mit dem Kompagnon?

Die Quartierswahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass Oliver Bierhoff sehr gut vernetzt ist, die Drähte sind kurz. Das hätte sich vermutlich auch gezeigt, wenn er nach dem 0:6 der Nationalmannschaft einen neuen Bundestrainer hätte suchen und über einen Vertrag verhandeln müssen. Ralf Rangnick etwa wird von Marc Kosicke beraten, der wiederum mit Oliver Bierhoff vor mehr als zehn Jahren eine sehr erfolgreiche Agentur gründete.

Bierhoff verkaufte seine Anteile 2017, bevor er DFB-Direktor wurde. Der prominenteste Klient von Kosickes Agentur ist Jürgen Klopp. Es könnte also durchaus sein, dass Bierhoff in den nächsten Jahren höchst offiziell mit seinem ehemaligen Kompagnon am Tisch sitzen wird.

Den DFB durchzieht ein Riss

Aber noch ist Löw da. Der DFB sprach ihm am Montag (30.11.2020) "einvernehmlich" das Vertrauen aus. Derzeit vertraut aber kaum jemand den Pressemitteilungen des Verbandes, denn den DFB durchzieht ein Riss. Auf der einen Seite steht das Lager von Friedrich Curtius. Der Generalsekretär ist weiterhin krankgeschrieben, doch der Grund hätte zugelassen, ihn am Montag zu einer Sitzung zuzuschalten, in der es um eine so wichtige Frage wie die Zukunft des Bundestrainers geht. Nach Informationen der Sportschau blieb Curtius aber außen vor.

Dessen Lager war trotzdem vertreten, genau wie das seines Gegenspielers Fritz Keller. Vermutlich vertrat der Präsident des DFB sein Lager in der überschauberen Runde jedoch allein, und es ist die große Frage, wer sich überhaupt noch hinter dem Mann einfindet, der nach einem Bericht des "Spiegel" nun eine PR-Offensive starten will. Auftritte in Fernseh-Talkshows und Podcasts sollen geplant sein.

Wo steht Oliver Bierhoff?

Vielleicht wird ihm dann die Frage gestellt werden, ob er Bierhoff auf seiner Seite wisse, den mächtigen Netzwerker. Wo steht Oliver Bierhoff? Das ist ohnehin die Frage. Am Freitag war die Hoffnung groß, dass der Direktor sie beantworten oder zumindest sachdienliche Hinweise geben würde. Bierhoff stellte sich in einer digitalen Medienrunde den Fragen.