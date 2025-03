Nagelsmann legt sich fest Baumann steht gegen Italien im Tor der DFB-Elf Stand: 18.03.2025 19:49 Uhr

Der Hoffenheimer Oliver Baumann wird voraussichtlich in den beiden Spielen gegen Italien im Nations-League-Viertelfinale im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen.

Der Keeper erhielt von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Rückennummer eins für den aktuellen DFB-Lehrgang. Dadurch kann man davon ausgehen, dass Baumann den weiterhin verletzten Stammkeeper Marc-André ter Stegen vertreten soll. Der Stuttgarter Alexander Nübel, der sich auch Hoffnungen auf die Nummer eins gemacht hatte, wird dagegen mit der Rolle des Stellvertreters vorliebnehmen müssen.

Im Oktober und November setzte Nagelsmann noch auf eine Job-Teilung. Die beiden ter-Stegen-Vertreter wechselten sich ab, grobe Fehler machte keiner. Baumann spielte aber - im Gegensatz zu Nübel - zweimal zu null.

Patzer gegen St. Pauli

Ausgerechnet beim letzten Auftritt vor den beiden Italien-Spielen unterlief Baumann beim Hoffenheimer 0:1 gegen St. Pauli jedoch beim entscheidenden Gegentor ein Patzer mit dem Fuß in der Spieleröffnung. "Das hat mit der Nationalmannschaft nichts zu tun, das wird es nicht beeinträchtigen" , wiegelte Baumann im Anschluss selbstbewusst ab. Er hatte in der verlorenen Partie auch mehrere richtig starke Torwart-Szenen.

Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Italien findet am Donnerstag (20.03., ab 20.45 Uhr live in der ARD) in Mailand statt. Das Rückspiel ist am Sonntag (23.03., ab 20.45 Uhr live im Audiostream auf sportschau.de) in Dortmund.