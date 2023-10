Turnier in der Elfenbeinküste Afrika-Cup - Haller und Co. fiebern Auslosung entgegen Stand: 12.10.2023 12:53 Uhr

Mitte Januar beginnt in der Elfenbeinküste der Afrika-Cup. Während die europäischen Vereine das Turnier fürchten, fiebern die Spieler der Gruppenauslosung entgegen.

Sébastien Hallers Spaß im Fußballstadion hält sich im Moment in Grenzen. Der Stürmerstar von Borussia Dortmund befindet sich in einem veritablen Formtief - wenn die Schwarz-Gelben um Punkte kämpfen, schaut der ivorische Torjäger zumeist von der Ersatzbank aus zu.

Am Donnerstag (12.10.2023) wird der 29-Jährige aber nicht die kickenden Kollegen auf dem Rasen beobachten - sein Blick wird nach Abidjan gehen. In der größten Metropole der Elfenbeinküste werden am Abend die Vorrundengruppen des Afrika-Cups ausgelost.

Angst vor der Regenzeit - Turnier in die Wintermonate verlegt

Hallers Team wird als Gastgeberland natürlich dabei sein. Und wenn das Turnier am 13. Januar angepfiffen wird, werden sich Afrikas Fans wieder vier Wochen lang nicht satt sehen können - an den Stars des Kontinents, die alles raushauen werden, um den Cup für ihr Land zu gewinnen.

Ursprünglich sollte das Turnier in den Sommermonaten 2023 stattfinden - wegen der dann zu erwartenden Regenzeit wurde der Cup aber in den Januar 2024 verlegt. Die altbekannten Klagen der europäischen Klubs, die dann mitten in der Saison über mehrere Wochen auf ihre afrikanischen Stars verzichten müssen, waren obligatorisch.

Spieler wochenlang unterwegs

Das Eröffnungsspiel des Wettbewerbs findet am Samstag, den 13. Januar 2024 statt, also genau an dem Wochenende, an dem es mit der Bundesliga nach einer kurzen Winterpause wieder losgeht. Da das Endspiel am 11. Februar stattfindet, könnte ein Spieler, der mit seiner Nationalmannschaft weit kommt, bis zu fünf Ligapartien verpassen. Das betrifft die Spieltage 17 (12.1. - 14.1.) bis 21 (9.2. - 11.2.).

Betroffen sein könnten mit Stuttgarts Serhou Guirassy, Leverkusens Victor Boniface oder auch Silas (ebenfalls Stuttgart), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern München) und eben Haller ausgerechnet einige der aktuell besten Torjäger der Bundesliga.

Qualifizierte Teams des 34. Afrika-Cups Land Bundesligaspieler u.a. Ägypten Marmoush (Frankfurt) Algerien Bensebaini (BVB) Angola Äquatorialguinea Burkina Faso Tapsoba (Leverkusen) Elfenbeinküste (Gastgeber) Haller (BVB), Kossonou (Leverkusen), Fofana (Union) Gambia Ghana Antwi-Adjei (Bochum), Pfeiffer (Augsburg), Manu (Darmstadt), Kyereh (Freiburg) Guinea Keita (Bremen), Guirassy (Stuttgart), Moriba (Leipzig) Guinea-Bissau Kamerun Choupo-Moting (Bayern), Onguéné (Frankfurt) Kapverden DR Kongo Silas (Stuttgart) Mali Haidara (Leipzig), Samassékou (Hoffenheim) Marokko Mazraoui (Bayern), Barkok (Mainz) Mauretanien Mosambik Namibia Nigeria Boniface (Leverkusen), Akpoguma (Hoffenheim) Sambia Senegal Sarr (Bayern) Südafrika Tansania Tunesien Skhiri (Frankfurt), Laïdouni (Union)

Elfenbeinküste - Konstante in einer unruhigen Region

Angesichts der vielen politischen Unruhen in der Region lohnt ein Blick auf das Ausrichterland. Die Elfenbeinküste grenzt schließlich unter anderem direkt an Guinea, Mali und Burkina Faso, wo die politische Lage unter islamistischem Terroreinfluss und nach Militärputschen unübersichtlich ist.

Afrika-Cup - die Rekord-Titelträger Land Anzahl Turniersiege Ägypten 7 Kamerun 5 Ghana 4 Nigeria 3 Elfenbeinküste 2 Algerien 2 DR Kongo/Zaire 2

Die Elfenbeinküste hingegen gilt mittlerweile als stabil. Das Land am westlichen Zipfel des Golfs von Guinea hat in den vergangenen Jahren einen immensen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Der weltweit führende Kakao-Produzent verfügt über eine der dynamischsten Wirtschaften des afrikanischen Kontinents, obwohl ein fast zehnjähriger Bürgerkrieg das Land in den 2000er Jahren erschütterte.

Weltgrößter Kakao-Produzent

Dank zahlreicher Ressourcen wie Kakao, Kaffee, Cashewnüssen, Erdöl und anderen Bodenschätzen sowie großer Bauprojekte gelang es der Côte d'Ivoire, die Folgen des Bürgerkriegs zu überwinden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber räumliche und soziale Ungleichheiten, die politische Stimmung, die Unsicherheit im Sahel durch islamistische Terrorgruppen und Unstimmigkeiten mit den Nachbarländern schwächen natürlich auch das Entwicklungspotenzial von Côte d'Ivoire.

Kakao - Exportprodukt der Elfenbeinküste

Umso wichtiger wird für das Land der Afrika-Cup - das mit Abstand größte Sportereignis des Kontinents, der mittlerweile auch schon mit 24 Teams ausgetragen wird. Favoriten wie die Elfenbeinküste (mit Haller und Wilfried Zaha), Titelverteidiger Senegal (mit Sadio Mané) oder Algerien (mit Mo Salah) werden sich mit Kleinen des Kontinents wie Mauretanien, Tansania oder Guinea-Bissau messen müssen.