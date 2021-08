Im Finale setzte sich die PSV deutlich 4:0 (2:0) gegen Ajax Amsterdam durch - und ist damit Rekordsieger der sogenannten Johan-Cruyff-Schale. Götze erzielte in der 89. Minute den vierten Treffer. Die weiteren Tore erzielten Noni Madueke (2., 29.) und Yorbe Vertessen (76.). Ajax spielte nach der Roten Karte gegen Nicolas Tagliafico (40.) allerdings lange in Unterzahl. Neben Götze stand bei der PSV auch Philipp Max in der Startelf.

Nach dem Spiel meldete sich Götze bei Instagram zu Wort. "Das sind die Momente, für die wir spielen" , schrieb er. Und das Jubelbild seiner Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison Vizemeister geworden war, mit Pokal und Medaille kommentierte der Weltmeister von 2014 mit: "Nicht ganz die Olympischen Spiele, aber diese Medaille sieht auch sehr gut aus, oder?"

Götze trifft und trifft und trifft