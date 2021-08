Qualifikation, 3. Runde

Götze und Volland kommen der Champions League näher

PSV Eindhoven und AS Monaco haben eine glänzende Ausgangsposition, um die Playoffs in der Qualifikation zur Champions League zu erreichen. Die Klubs profitierten bei ihren Hinspielsiegen in der 3. Runde von Treffern der deutschen Profis Mario Götze und Kevin Volland.