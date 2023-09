Am 7. September statt am 20. Transferfenster in Saudi-Arabien schließt doch früher Stand: 05.09.2023 11:09 Uhr

Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist nach Angaben der Liga nur bis 7. September geöffnet. Im offiziellen Kalender der FIFA ist noch der 20.9. angegeben.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hatte sich noch am Freitag (01.09.2023) während einer Pressekonferenz darüber beschwert, dass das Transferfenster in Saudi-Arabien knapp drei Wochen länger als in den großen europäischen Ligen geöffnet sei. So könne er "nicht mehr reagieren", falls nach Fabinho und Jordan Henderson noch ein weiterer seiner Spieler dem Lockruf des Geldes folge und die Premier League verlasse.

Klopp war davon ausgegangen, dass der offizielle Transferkalender des Weltverbands FIFA gültig sei, nach dem das Transferfenster für den Männerbereich in Saudi-Arabien bis zum 20. September geöffnet ist.

Aber nun teilten die saudische Pro League und der nationale Verband des Königreichs mit, dass das Fenster bereits am Donnerstag (07.09.2023) geschlossen werde. Dies sei den Klubs auch schon am 30. Juni mitgeteilt worden.

Ein regelgerechter Vorgang, wie die FIFA auf Anfrage von sportschau.de mitteilte. Demnach müsse jeder Mitgliedsververband die in Artikel 6, Paragraph 2 der FIFA-Statuten festgelegten Grenzen einhalten. Dauer sowie Start- und Enddatum kann jeder Verband also selbst festlegen. Das habe der saudische Verband regelkonform gemacht, so ein FIFA-Sprecher.