Derby gegen Fenerbahce Besiktas Istanbul beendet Negativserie Stand: 08.12.2024 11:29 Uhr

Im Derby gegen Fenerbahnce Istanbul kann Besiktas nach einer Durststrecke wieder jubeln. Alex Oxlade-Chamberlain erzielte den entscheidenden Treffer.

Fünf Spiele in Folge blieb Besiktas Istanbul zuletzt ohne Sieg. Im Derby gegen den Lokalrivalen Fenerbahce konnte das Team von Trainer Serdar Topraktepe wieder einen Sieg feiern. Alex Oxlade-Chamberlain sorgte mit seinem Treffer am Samstag (7.12.2024) zum 1:0 (0:0)-Endstand. Damit klettert Besiktas mit nun 25 Zählern auf den vierten Tabellenplatz.

Für Fenerbahce um Star-Trainer José Mourinho bedeutet die erste Pleite nach zuletzt fünf Siegen einen herben Rückschlag im Titelkampf. Das Mourinho-Team verharrt auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Abstand zu Galatasaray Istanbul könnte auf sechs Punkte anwachsen, sollte "Gala" am Sonntagnachmittag bei Sivasspor (14 Uhr) gewinnen.

Turbulente Schlussphase

Zu Beginn der Partie hatte "Fener" einige Chancen, die Führung zu erzielen. Aber Edin Dzeko fehlte es an der nötigen Zielgenauigkeit. Auf der Gegenseite hatte Rafa Silva die Möglichkeit, die frühe Führung zu erzielen, der Angreifer scheiterte allerdings an Fenerbahce-Torhüter Dominik Livakovic. In der Folge schoss Fenerbahce-Mittelfeldspieler Dusan Tadic noch einen Freistoß an die Querlatte.

In der zweiten Hälfte sollte dann die Entscheidung fallen: Der eingewechselte Oxlade-Chamberlain spielte einen scharfen Pass vom linken Flügel auf Angreifer Ciro Immobile. Der Italiener ging zwar zum Ball, traf diesen aber wohl nicht. Der ball fand seinen Weg dennoch über die Torlinie zum entscheidenden Treffer des Tages (73.).

In einer turbulenten Schlussphase mit einem weiteren Lattentreffer für Fenerbahce durch Youssef En-Nesyri in der Nachspielzeit brachte Besiktas den Sieg über die Zeit.