Quali-Gruppen ausgelost Afrika-Cup 2025 - alles anders in Marokko Stand: 06.07.2024

In Johannesburg wurden die Quali-Gruppen für den Afrika-Cup 2025 ausgelost. Bei dem Endturnier in Marokko wird (fast) alles anders als bisher.

Ausrichter

Der 35. Afrika-Cup wird am Jahresende 2025 in Marokko ausgetragen. Das Königreich in Nordafrika ist nach 1988 zum zweiten Mal Gastgeberland. Eigentlich sollte Guinea Gastgeber werden, doch dem kleinen westafrikanischen Land wurde die Endrunde Ende 2022 wegen mangelnder Infrastruktur entzogen. Daraufhin setzte sich Marokko, das 2030 auch als Co-Ausrichter der WM fungieren wird, im Bewerberverfahren durch. 2015 sollte Marokko schon den Afrika-Cup ausrichten, gab das Turnier wegen der damals ausgebrochenen Ebola-Pandemie aber ab.

Termin

Welch ein Durcheinander: Der Afrika-Cup 2025 wird vom 21. Dezember 2025 bis 18. Januar 2026 ausgetragen. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs erstreckt sich das Turnier damit über Weihnachten und den Jahreswechsel. Vorausgegangen waren viele Gerüchte, Verschiebungen, Interessenskonflikte. Das Hauptproblem sind die zunehmenden weltweiten Fußballtermine.

Bei einer Austragung im Sommer 2025 hätte das Turnier sich mit der neu geschaffenen Klub-WM des Weltverbands FIFA mit 32 Teams überschnitten. Der afrikanische Verband sei bestrebt, "vorteilhafte Beziehungen" mit der europäischen Klub-Vereinigung ECA, dem europäischen Verband UEFA, anderen Fußballkonföderationen und der FIFA aufzubauen, erklärte der südafrikanische CAF-Präsident Patrice Motsepe.

Konflikte mit Europa

Vor allem vonseiten der europäischen Klubs hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an der Terminierung des Afrika-Cups gegeben, der alle zwei Jahre in der Regel im Januar stattfindet. Die besten afrikanischen Profis sind überwiegend in Europa beschäftigt - und stehen ihren Klubs dann mitten in der Saison für mehrere Wochen nicht zur Verfügung.

Mit der neuen Terminierung über Weihnachten und den Jahreswechsel dürften die europäischen Ligen etwas besänftigt sein - auch wenn in England und Spanien auch mit der neuen Terminierung etliche Spieler während des laufenden Ligabetriebs fehlen werden.

Teilnehmer

Das Turnier wird wie schon zuletzt mit 24 Mannschaften ausgetragen, die in sechs Vorrundengruppen á vier Mannschaften aufgeteilt werden. Die beiden Besten jeder Gruppe und die besten vier Gruppendritten bestreiten das Achtelfinale. Gastgeber Marokko ist automatisch für das Endturnier qualifiziert. Titelverteidiger ist die Elfenbeinküste, die sich bei der letzten Auflage im Endspiel gegen Nigeria durchsetzte.

Qualifikation

Die Qualifikationsspiele finden dieses Jahr an sechs Spieltagen im September, Oktober und November statt - parallel zu den europäischen Spielen in der Nations League. Die 48 beteiligten Teams wurden in zwölf Qualifikationsgruppen aufgeteilt. Die jeweils beiden Besten jeder Gruppen qualifizieren sich für das Endturnier. In Gruppe B steckt Gastgeber Marokko - aus dieser Gruppe qualifiziert sich demnach daneben nur noch ein Team.

Gruppe A: Tunesien, Madagaskar, Komoren, Gambia.

Gruppe B: Marokko, Gabun, Zentralafrikanische Republik, Lesotho.

Gruppe C: Ägypten, Kap Verde, Mauretanien, Botswana.

Gruppe D: Nigeria, Benin, Libyen, Ruanda.

Gruppe E: Algerien, Äquatorialguinea, Togo, Liberia.

Gruppe F: Ghana, Angola, Sudan, Niger.

Gruppe G: Elfenbeinküste, Sambia, Sierra Leone, Tschad.

Gruppe H: Demokratische Republik Kongo, Guinea, Tansania, Äthiopien.

Gruppe I: Mali, Mosambik, Guinea-Bissau, Eswatini.

Gruppe J: Kamerun, Namibia, Kenia, Simbabwe.

Gruppe K: Südafrika, Uganda, Kongo, Südsudan.

Gruppe L: Senegal, Burkina Faso, Malawi, Burundi.

Frauen-Wettbewerb

Außerdem wurde mitgeteilt, dass der Afrika-Cup der Frauen in Marokko im Sommer (5. bis 26. Juli 2025) ausgetragen wird. Das Turnier findet somit im gleichen Zeitraum wie die Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025) statt.