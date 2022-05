DFB-Frauen - erst Pokalfinale, dann EM-Vorbereitung

Der Trainerstab des Frauen-Nationalteams hat sich sogar auf eigene Kosten eine Loge im Stadion gemietet, um das Beisammensein ein bisschen behaglicher zu machen. Schließlich will sich auch das Trainerteam gemeinsam auf das einschwören, was auf das letzte Spiel auf Vereinsebene folgt: die Vorbereitung auf die EM in England (6. Juli bis 31. Juli).

Der vorläufige Kader dafür wird bereits am Dienstag (31.05.2022) in Frankfurt verkündet. Vermutlich sind mehr als ein halbes Dutzend Spielerinnen des VfL Wolfsburg dabei.

Die EM soll den Frauenfußball auf ein neues Niveau hieven

Von der EM wird allenfalls erwartet, dass dieses Turnier den Frauenfußball auf ein neues Niveau hievt. Von der fußballerischen Klasse, aber auch der internationalen Aufmerksamkeit.

Voss-Tecklenburg sagte zuletzt: "Von den Stadien, von der Stimmung und hoffentlich vom gesamten Event wird es hoffentlich eine Highlight-EM." Welche Rolle der achtfache Europameister Deutschland bei dem deutlich zusammengerückten Leistungsniveau spielen wird, ist nicht so ganz klar. Ausfälle durch Verletzungen und Corona, aber auch Rücksicht auf die Vereinsbelange haben verhindert, dass sich eine Startformation einspielen konnte.

Dieser Livestream ist ab dem 28.05.2022 16.30 Uhr abrufbar















Zudem hat der Rückschlag in der WM-Qualifikation gegen Serbien (2:3) erneut Zweifel am Leistungsvermögen einer immer wieder veränderten Mannschaft geschürt, die in der Gruppe gegen Vize-Europameister Dänemark (8. Juli), Mitfavorit Spanien (12. Juli) und Außenseiter Finnland (16. Juli) gefordert wird.

Die deutsche Führungsrolle ist dahin

"Die Zeiten, dass Deutschland die Führungsrolle im Frauenfußball hatte, sind auf jeden Fall vorbei. Nichtsdestotrotz bin ich positiv gestimmt, dass von unserer Mannschaft zu hören sein wird" , sagte Sabine Mammitzsch, die neue DFB-Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball jüngst gegenüber der Sportschau.

Auch Co-Trainerin Carlson, früher selbst für den VfL Wolfsburg aktiv, hätte sich im Vorlauf mehr Klarheit bei Rollen- und Personalfragen, am besten einen eingespielten Stamm mit 13, 14 Akteuren gewünscht. Umso wichtiger ist es nun, nach dem Pokalfinale direkt den Fokus auf die EM-Vorbereitung zu richten.

Pre-Camp beginnt bereits am Pfingstsonntag

Aber nicht alle 28 nominierten Spielerinnen - später wird das Aufgebot auf 23 reduziert - reisen bereits ins Pre-Camp, das vom 5. bis 9. Juni dauert. Dann dürfen die DFB-Frauen als erstes Team überhaupt das hochmoderne Trainingsgelände der neuen DFB-Akademie benutzen.

Die viel beanspruchten Akteure vom VfL Wolfsburg werden nicht dabei sein. Jede EM-Teilnehmerin soll im Vorlauf knapp zwei Wochen Pause haben, um geistig und körperlich zu regenerieren.