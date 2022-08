DFB-Pokal Auslosung 2. Runde Wölfinnen gegen Gütersloh, FC Bayern nach Ingolstadt Stand: 22.08.2022 20:52 Uhr

Im DFB-Pokal der Frauen ist die 2. Runde ausgelost worden, die beiden favorisierten Teams treffen jeweils auf Zweitligisten. Zuvor hatte sich der VfL Bochum bei Holstein Kiel im letzten Spiel der 1. Hauptrunde durchgesetzt.

Der VfL Bochum gewann das letzte Spiel der 1. Runde am Montagabend (22.08.2022) im Duell zweier Regionalligisten bei Holstein Kiel mit 2:1 (1:0). In keinem der 16 Spiele setzten sich die - nach Ligenzugehörigkeit - Außenseiterinnen durch. Drei Zweitligisten waren in der 1. Runde dabei. Vor allem der FC Ingolstadt gewann nur knapp und setzte sich erst im Elfmeterschießen bei Wacker München durch.

Ann-Sophie Vogel (r./Bochum) gegen Melissa Möller (Kiel).

Alle zwölf Bundesliga-Klubs der Vorsaison sowie die vier besten Vereine der 2. Bundesliga hatten ein Freilos. Diese 16 Klubs treffen nun auf die erfolgreichen Klubs der 1. Runde.

Auslosung 2. Runde: Traumlos für Gütersloh, Bayern in Ingolstadt

Unmittelbar nach dem Spiel am Montagabend wurde in Kiel die 2. Runde durch die ehemalige deutsche Nationalspielerin Turid Knaak und die DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch ausgelost. Auch in der 2. Runde wurden die Klubs bei der Auslosung in jeweils zwei gleich große, nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellte Gruppen aufgeteilt.

Ein Traumlos erwischte der Zweitligist FSV Gütersloh, der auf die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg trifft. Ein vielversprechendes Spiel gibt es im Süden zwischen dem Zweitligisten FC Ingolstadt und Bayern München.

2. Runde DFB Pokal Gruppe Nord Heim Gast Henstedt-Ulzburg (RL) Werder Bremen (BL) FSV Gütersloh (2. BL) VfL Wolfsburg (BL) Viktoria Berlin (RL) Turbine Potsdam (BL) ATS Buntentor (RL) SGS Essen (BL) Magdeburger FFC (RL) MSV Duisburg (BL) VfL Bochum (RL) SV Meppen (BL) Türkiyemspor Berlin (RL) RB Leipzig (2. BL) Bor. Bocholt (RL) Carl Zeiss Jena (2. BL)

* BL = Bundesliga, 2. BL = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga

2. Runde DFB Pokal Gruppe Süd Heim Gast Jahn Calden (RL) Bayer Leverkusen (BL) 1. FC Saarbrücken (RL) TSG Hoffenheim (BL) SV Elversberg (RL) 1. FC Köln (BL) SV Weinberg (RL) Eintracht Frankfurt (BL) SG Andernach (2. BL) SC Freiburg (BL) FC Ingolstadt (2. BL) Bayern München (BL) Karlsruher SC (RL) 1. FC Nürnberg (2. BL) Fortuna Köln (RL) SC Sand (2. BL)

Finale bis mindestens 2025 in Köln

Der Wettbewerb geht im September weiter, das Achtelfinale wird Ende November ausgetragen. Das Endspiel findet zum 13. Mal in Köln statt.

2. Runde: 10. bis 12. September 2022

Achtelfinale: 19. bis 21. November 2022

Viertelfinale: 28. Februar/1. März 2023

Halbfinale: 15./16. April 2023

Endspiel: 18. Mai 2023 in Köln

Das Finale wird bis mindestens 2025 in Köln bleiben, der DFB und die Stadt Köln verlängerten den Vertrag Ende Juli um drei weitere Jahre. "Der Standort Köln ist optimal für die Austragung unseres DFB-Pokalfinales der Frauen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Weg weitergehen" , sagte DFB-Vizepräsidentin Mammitzsch.

Was beim Heimrecht zu beachten ist

Es gibt eine besondere Regel im Pokal der Frauen. Bis einschließlich Viertelfinale hat immer der klassentiefere Klub Heimrecht. Ausnahme sind Spiele zwischen zwei Klubs unterhalb der 2. Bundesliga, dort hat immer das zuerst gezogene Team Heimrecht.