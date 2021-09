Volland trifft und assistiert - Monaco gewinnt gegen St. Etienne

Mit Keeper Alexander Nübel und Fußball-Nationalspieler Kevin Volland in der Startelf setzte sich Monaco am Mittwoch (22.09.2021) zu Hause gegen AS St. Etienne mit 3:1 (1:1) durch. Volland war dann auch der Mann des Abends - einmal traf er selbst für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac und ein Tor legte er vor.

Volland trifft früh und spät

In der 28. Minute traf Volland mit einem strammen Schuss aus leicht spitzem Winkel die Führung. Nur sechs Minuten später sah Gästetorhüter Etienne Green nach einem groben Foul gegen Monacos Stürmer Myron Boadu die Rote Karte. Doch trotz Unterzahl glich St. Etienne durch Denis Bouanga (41.) aus.