"Druck aufgrund seines Namens" Ethan Mbappé - Fluch und Segen eines Superstar-Bruders Stand: 27.12.2023 13:46 Uhr

Ethan Mbappé steht als 16-Jähriger noch am Anfang seiner Profikarriere bei Paris St. Germain. Dass Weltstar Kylian Mbappé sein Bruder ist, hilft ihm, könnte aber auch zum Problem werden.

Vitamin B kann traditionell im Berufsleben sehr hilfreich sein. Ein enger Draht zu einem "Big Player" in dem Geschäftszweig, in dem man selbst gerne eine große Nummer werden möchte. Gerade im Fußball können solche Beziehungen aber auch zur Bürde werden. Weil die Erwartungen in solchen Fällen derart groß werden können, dass Spieler an ihnen zerbrechen. Und diese Gefahr sieht Kylian Mbappé bei seinem kleinen Bruder Ethan offenbar auch.

" Er wird Druck aufgrund seines Namens haben, das hatte ich nicht. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber er muss nicht in meine Fußstapfen treten ", sagte der Superstar der französischen Nationalmannschaft und von Paris St. Germain.

Ethan Mbappé - im Netz schon ein Star

Doch genau die Frage, ob Ethan eine ähnliche Karriere wie sein großer Bruder hinlegen kann, war auch das große Thema, als er vor Weihnachten sein Pflichtspieldebüt bei den PSG-Profis feierte. Wie Kylian darf sich Ethan schon vor seinem 17. Geburtstag am Freitag (29.12.2023) als Spieler in der Ligue 1 bezeichnen. Wie sehr ihm sportlich der Familienname Mbappé dabei half, wird immer wieder spekuliert. Wenn Kylian mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht wird, wird schonmal behauptet, Ethan sei auch bei Paris unter Vertrag, um seinen Bruder im Klub zu halten.

Fakt ist ganz sicher: Kylian beflügelt in der Anfangsphase die Karriere seines Bruders. Der jüngere Mbappé steht bereits bei Sportartikel-Riese Nike unter Vertrag, hat schon deutlich über drei Millionen Follower bei Instagram. Dort bekam er auch über 500.000 Likes für seinen Beitrag nach dem Profidebüt gegen Metz (3:1) am 20. Dezember. " Ich bin stolz darauf, dass ich mein Debüt im Parc des Princes geben durfte. Danke an die Fans für diesen wunderbaren Empfang ", schrieb Ethan Mbappé.

Harter Arbeiter mit Baustelle und ungeklärter Zukunft

Eigentlich zieht der Mittelfeldspieler bei der U19 des Klubs die Fäden. Seine Spielweise ähnelt nicht der seines Bruders, sondern eher der von Spielern wie Adrien Rabiot. Groß und schlaksig, starker linker Fuß, gute Übersicht. " Er arbeitet hart, hat die richtige Einstellung und ist fantastisch am Ball ", sagte sein U19-Trainer Zoumana Camara einst über Mbappé, der trotz seines Bruders keine Sonderbehandlung bekäme. Stattdessen aber noch einen Tadel: " Manchmal spielt er zu aggressiv, er muss noch lernen, das zu kontrollieren."

Stark am Ball: Ethan Mbappé

Camara wird aber wohl nicht der Trainer sein, der mit Mbappé daran arbeiten wird. Der Teenager macht zwar nach wie vor (noch) fast alle Spiele der U19 mit, trainiert aber vorwiegend bei den Profis. Und dessen Coach Luis Enrique gilt als großer Förderer von Talenten - und nun auch von Mbappé. " Die Art und Weise, wie er trainiert, hat mir schon lange Freude bereitet. Er ist ein sehr interessanter Spieler mit viel Qualität und Persönlichkeit ", sagte der ehemalige spanische Nationaltrainer.

Sein Vorgänger Christophe Galtier hatte Ethan Mbappé im November 2022 erstmals bei den Profis mittrainieren lassen, Ende des Jahres kam er zum ersten Mal in einem Testspiel zum Einsatz. 2017 war er aus Bondy, wo auch Kylian vor seinem Wechsel zur AS Monaco gespielt hatte, zu PSG gewechselt. Und dort kämpfen die Verantwortlichen nun um die Zukunft des jüngeren Mbappés. Laut "L'Equipe" hat Paris die Verhandlungen über seinen ersten Profivertrag aufgenommen, gebunden ist er aktuell nur noch bis Saisonende an den Verein.

Kylian Mbappé "klaute" Ethan den Torjubel

Auch der Vertrag von Kylian Mbappé endet im Sommer 2024. Es besteht also durchaus die theoretische Möglichkeit, dass die beiden eine gemeinsame Zukunftsentscheidung fällen. Wollen sie beide bei Paris bleiben oder versuchen, zum gleichen Verein zu wechseln? Oder gehen sie bewusst getrennte Wege, damit Ethan dem Vergleich mit Kylian zumindest ein wenig entkommen kann?

Dabei hat nicht nur Ethan seinem Bruder etwas zu verdanken, sondern auch andersrum. Der berühmte Torjubel mit den verschränkten Armen ist nämlich keine Kreation von Kylian, sondern eine Idee von Ethan gewesen, als der im Alter von zehn Jahren im Videospiel "FIFA" einen Sieg gegen seinen älteren Bruder zelebrierte.

Bekannte Jubelpose - Kylian Mbappé