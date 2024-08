Bayer treffsicher vom Punkt Leverkusen gewinnt hitzigen Supercup gegen Stuttgart Stand: 17.08.2024 23:33 Uhr

Bayer Leverkusen hat mit seiner gefürchteten Last-Minute-Qualität gleich zu Beginn der neuen Saison erneut zugeschlagen. Eine Woche vor dem Bundesliga-Start gewann der Double-Gewinner von Erfolgstrainer Xabi Alonso trotz langer Unterzahl am Samstagabend (17.08.2024) im Supercup mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den Vizemeister VfB Stuttgart.

Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Damit holte Bayer bei der zweiten Teilnahme am Supercup nach 1993 erstmals den Titel.

Bayer-Stürmer Victor Boniface eröffnete ein packendes Duell (11.). Nach dem Ausgleich durch Enzo Millot (15.), der Roten Karte gegen Leverkusens Neuzugang Martin Terrier (37., grobes Foulspiel) und drei Aluminiumtreffern des VfB sorgte Nationalspieler Deniz Undav (63.) nur 47 Sekunden nach seiner Einwechslung für die Stuttgarter Führung.

Schick mit dem späten Ausgleich, Krätzig und Silas versemmeln Elfmeter

Wie schon so häufig in der Vorsaison gelang Patrik Schick (88.) der späte Ausgleich. Im Elfmeterschießen parierte Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky gegen Frans Krätzig, dann schoss Silas über das Tor.

"Ich freue mich, dass wir diese späten Comebacks nicht vergessen haben", sagte Torwart Lukas Hradecky bei Sky. "Beide Mannschaften wollten gewinnen, Stuttgart hat ein überragendes Spiel gemacht."

Einmal mehr war im Vorfeld eine Debatte über den Sinn oder Unsinn des Supercups entbrannt. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß etwa betonte, dass ein Titel ausgespielt werde und der VfB die Partie entsprechend "sehr ernst" nehme. Teile der organisierten Fans sprachen dagegen von einem "Kirmespokal" und boykottierten das Spiel unter anderem aufgrund der Überschneidung mit dem Pokalwochenende.

Verbissen geführtes Duell - trotz Diskussionen über "Kirmespokal"

Die beiden Teams lieferten dennoch wie bei den drei Duellen in der Vorsaison, von denen der VfB keines für sich entscheiden konnte, eine mitreißende Partie. Zunächst ohne Florian Wirtz und den von Bayern München umworbenen Jonathan Tah, dafür aber mit den den Zugängen Terrier, Jeanuel Belocian und Aleix Garcia startete die Werkself druckvoll. Den stürmischen Beginn veredelte Boniface, als er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Die Stuttgarter, bei denen die Austragung in Leverkusen für Ärger gesorgt hatte, schüttelten den frühen Schock aber schnell ab. Ermedin Demirovics Kopfball (13.) ging zunächst knapp drüber, Millot vollendete dafür einen sehenswerten Angriff zum Ausgleich.

Terrier noch vor der Pause nach grobem Foul mit Rot vom Platz

Im ersten Pflichtspiel seit den Wechseln von Serhou Guirassy, Waldemar Anton oder Hiroki Ito zeigte sich der VfB von Minute zu Minute mutiger. Demirovics Pfostenschuss (25.) war nur der Anfang. Hitzig wurde es in der Schlussphase des ersten Durchgangs, als Terrier Demirovic mit offener Sohle auf den Knöchel stieg. Leverkusen, nach der Roten Karte mit dem eingewechselten Tah in der Abwehrkette, war fortan defensiv gefordert - und hatte Glück. Millot im Nachsetzen (42.) und Pascal Stenzel (45.+1) aus der Distanz trafen ebenfalls nur das Aluminium.

Erstmals seit 2011 fand der Supercup ohne Rekordsieger Bayern München statt, die vielleicht besten Teams der Vorsaison boten dennoch einen hochklassigen Schlagabtausch. Bayer sorgte nur über einen Konter durch Amine Adli für Gefahr (56.), ansonsten machte Stuttgart in Überzahl das Spiel.

Undav unterstreicht seinen Wert für Stuttgart

Dazu bewies Hoeneß ein goldenes Händchen mit Undavs Einwechslung. Erst nach zähen Verhandlungen hatte sich der VfB in der Vorwoche mit dem Stammverein Brighton and Hove Albion auf einen Transfer geeinigt, rund 27 Millionen Euro Ablöse waren im Gespräch. In einer wilden Schlussphase drückte Leverkusen mit dem eingewechselten Wirtz nochmal auf den Ausgleich - Schick schlug kurz vor dem Ende eiskalt zu und ebnete den Weg ins Elfmeterschießen - und zum am Ende glücklichen Sieg.

"Es war wichtig, dass wir diesen Hunger aus der letzten Saison nicht verlieren. Solche Situation zeigen, dass die Mannschaft gewillt ist, bis zum Ende alles zu geben", sagte Bayers Robert Andrich nach dem Spiel der Sportschau.