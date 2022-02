La Liga - Real Madrid festigt Tabellenführung

Konkurrenz spielt erst am Sonntag

Die Mannschaften, die Real Madrid in der Tabelle am nächsten kommen, spielen erst am Sonntag. Der FC Sevialla, derzeit mit sieben Punkten Rückstand, spielt bei Espanyol Barcelona. Der Tabellendritte Betis, derzeit mit 14 Punkten Rückstand, trifft auf Real Mallorca.

Atletico gewinnt in Osasuna

Titelverteidiger Atletico Madrid, bei dem sich Abschiedsgerüchte um Trainer Diego Simeone ranken, siegte 3:0 (1:0) bei CA Osasuna und verbesserte sich mit nun 42 Punkten auf Rang vier. Stadtrivale Real ist 15 Zähler voraus.

Quelle: sid/red