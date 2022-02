Jovic fast mit dem Siegtreffer

In einer umkämpften Begegnung forderte Villarreal dem großen Rivalen alles ab und lieferte den Königlichen einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams hatten durchaus Möglichkeiten für den Siegtreffer.

Kurz vor Schluss verpasste der frühere Frankfurter Luka Jovic (90.+3) mit einem Lupfer an die Latte den Last-Minute-Siegtreffer. Am Dienstag (15.02.2022) bestreitet Madrid in der Königsklasse sein Achtelfinal-Hinspiel bei PSG.