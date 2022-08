La Liga Barca gewinnt locker - Real muss zittern Stand: 28.08.2022 23:58 Uhr

Drei Ligaspiele, vier Tore - es läuft für Robert Lewandowski und den FC Barcelona in La Liga. Real Madrid mühte sich, hatte aber Karim Benzema.

Robert Lewandowski hat den FC Barcelona am Sonntagabend (28.08.2022) mit seinem zweiten Doppelpack in Folge zum Sieg geschossen. Für Barcelona war es der erste Heimsieg in dieser Saison. Beim 4:0 (2:0)-Erfolg über Real Valladolid brachte Lewandowski seinen neuen Arbeitgeber in Führung (24.), Pedri (43.) legte noch vor der Pause nach.

In der zweiten Hälfte entschied Lewandowski mit der Hacke die Partie (64.), Sergi Roberto (90.+2) sorgte für den Endstand.

Mit sieben Punkten stehen die ungeschlagenen Katalanen, bei denen erstmals auch der französische Neuzugang Jules Kounde mitwirkte, vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz der spanischen Liga.

Real klettert an die Spitze

Bis weit in die Schlussphase musste hingegen Real Madrid um den Sieg gegen Espanyol Barcelona zittern, dann erlöste einmal mehr Karim Benzema die "Königlichen". Benzema erzielte in der 88. Minute die Führung und der zehnten Minute der Nachspielzeit auch noch den 3:1 (1:1)-Siegtreffer.

Zuvor hatte Vinícius Júnior Real in Führung gebracht (12.), ehe kurz vor der Pause der ehemalige Bundesligaspieler Joselu für Espanyol ausglich.

Auch wenn Reals Erfolg kein so ungefährdeter wie der des FC Barcelona war, stimmt doch die Bilanz der Madrilenen. Mit neun Punkten aus drei Spielen ist Real Madrid Tabellenerster. Barcelona ist mit sieben Zählern Dritter.