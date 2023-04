La Liga Trotz zweimaliger Führung - Villarreal schockt Real Madrid Stand: 08.04.2023 23:10 Uhr

Real Madrid hat in der spanischen La Liga eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen müssen. Der FC Villarreal schaffte das Comeback, nachdem die Königlichen schon zweimal geführt hatten.

Nach dem prestigeträchtigen Pokaltriumph über den FC Barcelona (4:0) hat Real damit seine wohl letzte Titelchance in der spanischen Meisterschaft verspielt. Mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf verlor der Champions-League-Sieger gegen Villarreal am Samstag (08.04.2023) mit 2:3 (1:1), der Rückstand auf Barca beträgt weiter zwölf Punkte. Der Rivale hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Pau Torres (16.) unterlief im Estadio Santiago Bernabeu ein Eigentor zur Real-Führung, den Ausgleich durch Samu Chukwueze (39.) konterte Vinicius junior (48.). Jose Luis Morales (70.) und nochmals Chukwueze (80.) drehten aber das Spiel. Toni Kroos wurde von Real-Trainer Carlo Ancelotti geschont.

Atletico auf Real-Jagd

Barca kann damit am Montag (10.04.2023) mit einem Sieg gegen den FC Girona auf 15 Punkte davonziehen. Statt der Aufholjagd droht Real nun noch, von Lokalrivale Atletico überholt zu werden. Sollte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone am Sonntag (09.04.2023) bei Rayo Vallecano gewinnen, hätten die Königlichen nur noch zwei Punkte mehr auf dem Konto.