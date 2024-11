La Liga Olmo trifft zweimal bei Barca-Sieg im Stadtderby Stand: 03.11.2024 18:32 Uhr

Trainer Hansi Flick surft mit dem FC Barcelona weiter auf der Erfolgswelle. Im Stadtderby gegen Espanyol siegte Barca souverän - auch dank eines Doppelpacks von Dani Olmo.

Trainer Hansi Flick surft mit dem FC Barcelona weiter auf der Erfolgswelle. Der spanische Fußball-Topklub zeigte sich im Derby gegen Espanyol Barcelona spielfreudig und siegte auch dank eines Doppelpacks des Ex-Leipzigers Dani Olmo souverän mit 3:1 (3:0).

Die Katalanen festigten die Tabellenführung in LaLiga und haben bereits einen Puffer von neun Zählern auf den Erzrivalen Real Madrid - der Champions-League-Sieger hat jedoch nach der Absage der Partie beim FC Valencia infolge der Unwetterkatastrophe in Spanien noch ein Spiel in der Hinterhand.

3:0-Führung nach 31 Minuten

Europameister Olmo (12., 31.) und der formstarke Raphinha (23.) schossen das Team des Ex-Bundestrainers zum sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Javi Puado (61.) traf für den Aufsteiger. Erst in der Vorwoche hatte Barca mit einem 4:0 im Clasico bei Real Madrid und einem 4:1-Erfolg in der Champions League gegen ayern München aufhorchen lassen.

Atletico Madrid war zuvor durch ein 2:0 (1:0)-Erfolg gegen UD Las Palmas auf den dritten Tabellenplatz gesprungen. Trainer-Sohn Giuliano Simeone (22.) und der frühere Leipziger Alexander Sörloth (83.) trafen für die Rojiblancos.