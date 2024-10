Real Madrid empfängt Barcelona Raphinha und Vinicius - mit Dreierpack in den Clasico Stand: 25.10.2024 13:11 Uhr

Auf zwei Champions-League-Galas folgt der Liga-Showdown: Real Madrid empfängt den FC Barcelona am Samstagabend (21.00 Uhr) zum 258. El Clasico. Im Fokus stehen dabei zwei Brasilianer.

Von Moritz Rommel

Wenn sich Real Madrid und der FC Barcelona am Samstagabend vor 85.000 Zuschauern im ausverkauften Estadio Santiago Bernabeu gegenüberstehen, spricht die Statistik zunächst einmal für die "Königlichen". Die jüngsten vier Duelle der spanischen Giganten hat Real für sich entschieden, zudem hat die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti seit April 2023 kein Spiel mehr im heimischen Stadion verloren.

Die bessere Ausgangslage hat allerdings das Team von Hansi Flick. Mit neun Siegen aus den ersten zehn Spielen der neuen Saison bietet das Duell für den Tabellenführer die Chance, den Meister des Vorjahres um sechs Punkte zu distanzieren. Real wiederum könnte mit einem Heimerfolg erstmals in dieser Saison nach Punkten zu den Katalanen aufschließen.

Überzeugende Auftritte in der Champions League

Beide Mannschaften werden nach den Ergebnissen in der Champions League mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Während die Madrilenen einen 0:2-Pausenrückstand gegen Borussia Dortmund spektakulär in ein 5:2 drehten, feierte Barca einen überzeugenden 4:1 Erfolg gegen den Angstgegner FC Bayern.

Im Fokus stehen nach ihren Auftritten unter der Woche zwei brasilianische Flügelspieler. Sowohl Vinicius Jr. als auch Raphinha brachten ihre Mannschaft mit einem Dreierpack auf die Siegerstraße und bestätigten damit ihre überragende Form. Vinicius steht seit Saisonbeginn bei wettbewerbsübergreifend 14 Scorerpunkten aus 13 Spielen, Raphinha sogar bei 18 aus 13 Begegnungen.

Gewinnt Vinicius Jr. den Ballon d´Or?

Für Vinicius Jr. könnte der Hattrick gegen den BVB der Start in eine außergewöhnliche Woche gewesen sein. Nach dem Clasico am Samstag wartet auf den 24-Jährigen am Montag die Wahl zum weltbesten Fußballer des Jahres in Paris. Der Brasilianer gilt als der große Favorit auf den Gewinn des Ballon d´Or.

Sein Trainer Carlo Ancelotti ist sich bereits sicher, dass sein Schützling die Wahl gewinnen wird: "Er wird den Ballon d'Or gewinnen, aber nicht für das, was er heute Abend getan hat, sondern für das, was er in der Vergangenheit getan hat und was uns geholfen hat, die Champions League zu gewinnen“ , sagte der Italiener nach dem Heimsieg gegen Dortmund.

Vinicius Jr. mit Trainer Ancelotti beim Spiel gegen den BVB

Ohnehin ist Vini Jr. seit geraumer Zeit eine der heißesten Aktien im Weltfußball. Der Mann, der an seinem 18. Geburtstag von Flamengo Rio de Janeiro in die spanische Hauptstadt wechselte, sticht in einem Starensemble aus Weltstars wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham oder dem deutschen Abwehrchef Antonio Rüdiger nochmal heraus und könnte seine bisherige Karriere am Montag mit der individuellen Auszeichnung vorläufig krönen.

Raphinha mit beeindruckender Entwicklung

Auf der anderen Seite steht mit Raphinha ein Spieler, der bisher eher im Schatten anderer Stars wie Robert Lewandowski, Lamine Yamal oder Pedri stand. 2022 für 58 Millionen Euro von Leeds United gekommen, scheint dem 27-Jährigen in der besten Offensive der La Liga dieses Jahr endlich der Durchbruch zu gelingen.

Traf gegen den FC Bayern dreimal: Barcelonas Raphinha.

Im Spiel gegen die Bayern am Mittwoch, in das er die "Blaugrana" in seinem 100. Spiel für den Klub als Kapitän aufs Feld führte, erzielte er bereits seinen zweiten Dreierpack in dieser Saison. Bereits beim 7:0-Erfolg in der Liga gegen Real Valladolid war der 29-malige brasilianische Nationalspieler dreimal erfolgreich.

Sein Trainer Hansi Flick fand in der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen die Bayern nur lobende Worte für Raphinha: "Er hat heute ein sensationelles Spiel gemacht. Ich selbst habe so einen Spieler in der Art und Weise wie er das verkörpert, […] mit der Dynamik die er hat, aber auch mit der Technik, noch nicht gehabt." Ein beeindruckendes Kompliment eines Trainers, der bereits den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft trainiert hat.

Real ohne Courtois

Dass Flick im Clasico ohne seinen Stammtorwart Marc-André ter Stegen auskommen muss, war schon länger klar. Der deutsche Nationalkeeper hatte sich im September die Patellasehne gerissen und wird noch einige Monate ausfallen. Seit Mittwoch ist bekannt, dass aber auch Real auf seine Nummer eins verzichten muss. Thibaut Courtois zog sich im Spiel gegen Dortmund eine Adduktorenverletzung im linken Bein zu und wird sicher nicht zu Verfügung stehen.

In der Offensive werden die beiden torgefährlichsten spanischen Teams jedoch mit Bestbesetzung an den Start gehen. Und wie zuletzt werden Vinicius Jr. und Raphinha eine Schlüsselrolle in der Frage spielen, wer das Duell der spanischen Giganten für sich entscheidet.