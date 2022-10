9. Spieltag in La Liga Real stößt im "Clásico" Barcelona von der Spitze Stand: 16.10.2022 18:08 Uhr

In der spanischen La Liga hat sich im Duell der Fußball-Starensembles Real Madrid gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Das "Clásico" brachte einen neuen Tabellenführer hervor.

Am Sonntag (16.10.2022) schlug Real Madrid den Erzrivalen FC Barcelona im heimischen Santiago Bernabéu mit 3:1 (2:0). Die Treffer für die Hausherren besorgten Karim Benzema (12.), Federico Valverde (35.) und Rodrygo (90.+1, Foulelfmeter). Barcelonas Ferran Torres hatte zwischenzeitlich zum Anschluss getroffen (83.).

Durch den Sieg über Barcelona rückt Real Madrid vor auf Platz eins der spanischen La Liga und hat nun 25 Punkte auf dem Konto. Barcelona fällt auf den zweiten Rang. Für die Katalanen (22 Zähler) sind es auf das drittplatzierte Atlético Madrid drei Punkte Vorsprung.

Vinícius wirbelt Barcelona-Abwehr kräftig durch

Die beiden Giganten des spanischen Fußballs begegneten sich auf beiden Seiten aus einem 4-3-3 heraus. Beim FC Barcelona kam Jules Koundé nach seinen auskurierten Achillessehnenproblemen wieder als rechter zentraler Verteidiger zum Einsatz, er sollte Außenverteidiger Sergi Roberto im Kampf gegen Vinícius Júnior unterstützen.

Allerdings hinderte das den Brasilianer nicht daran, für gehörig Unruhe zu sorgen. Die katalanische Defensive hatte ihre liebe Mühe mit dem 22-Jährigen, über den quasi alle Real-Angriffe liefen.

Benzema trifft in Liga erstmals seit Ende August

Von Erfolg gekrönt war einer davon dann recht früh in der Partie: Toni Kroos steckte stark durch für Vinícius Júnior, der zwar an Barcelonas Schlussmann Marc-André ter Stegen scheiterte, dann aber doch jubelte, weil Benzema abstaubte. Für den in den vergangenen Wochen immer mal wieder leicht angeschlagenen Franzosen war es der erste Liga-Treffer seit Ende August.

Und Real war eiskalt, erhöhte noch vor der Pause. Ferlan Mendy bediente Valverde, dessen Schuss von der Strafraumkante einschlug. 2:0 für die Madrilenen von Trainer Carlo Ancelotti.

Barca fällt wenig ein gegen eiskalte Madrilenen

Barcelona und Trainer Xavi rätselten, denn eigentlich hatte der FCB bis dato das Spiel gemacht. Was fehlte, war die Konsequenz im letzten Drittel des Feldes.

Nachdem Barca auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs eher wenig einfiel, um die erfahrene Real-Abwehr zu knacken, jubelte schon wieder Madrid. Benzema tanzte bereits an der Eckfahne, doch der 34-Jährige hatte beim Zuspiel von Vinícius im Abseits gestanden, der Treffer wurde nicht gegeben (52.).

Carvajal fällt Lewandowski, Pfiff bleibt aus

Aufregung auf Seiten Barcelonas gab es nochmal in der Schlussphase, denn Dani Carvajal brachte Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski im Strafraum mit einer Berührung zu Fall (74.). Der VAR checkte die Szene. Und entschied, dass es für einen Elfmeter nicht reichte.

Zum Unmut von Xavi und den Barca-Verantwortlichen, die aber in der Folge sahen, wie die Katalanen gegen Ende der Partie sich nochmal aufbäumten. Der eingewechselte Ansu Fati bediente sehenswert Torres, der sein erstes Saisontor erzielte. An der Niederlage änderte es nichts, wobei Fati noch eine Chance knapp vergab (88.).

Rodrygo macht Deckel endgültig drauf

Weil Eric García Rodrygo noch im Strafraum auf den Spann trat, gab es nach Intervention des VAR auch noch einen Elfmeter gegen die Xavi-Elf. Der Gefoulte trat selbst an, Torwart ter Stegen war noch dran, aber konnte den Einschlag nicht verhindern.

In der Sportschau am Sonntag (16.10.2022, 19.15 Uhr) wird eine Zusammenfassung der Partie gezeigt.