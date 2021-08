Primera División

Rot für Eric García

Memphis Depay glich in der 75. Spielminute für das Team von Trainer Ronald Koeman aus, zuvor hatte Iñigo Martínez (50.) Bilbao verdient in Führung gebracht. Barcelonas Eric García sah in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse noch die Rote Karte. Barcelonas Stürmer Antoine Griezmann sagte nach dem Schlusspfiff: "Wir waren langsamer als sonst."

Ter Stegen noch nicht im Kader

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen stand nach seiner Knie- OP im Mai noch nicht im Kader, ist aber am Freitag wieder ins Mannschaftstraining der Katalanen eingestiegen. Am Sonntag (22.08.2021) spielen noch die beiden großen Madrider Klubs. Atlético Madrid empfängt den FC Elche (19.00 Uhr), während Real Madrid zu UD Levante reist (22.00 Uhr).

sid/dpa/red | Stand: 22.08.2021, 00:09