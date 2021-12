La Liga: Barcelona mit Remis in Überzahl

Die Katalanen kamen am Dienstag (21.12.2021) in einer Nachholpartie beim Tabellenzweiten FC Sevilla zwar zu einem achtbaren 1:1 (1:1), hatten aber durchaus gute Chancen auf einen Sieg. Nach der Roten Karte für Sevillas Jules Koundé in der 64. Minute drängte Barca auf den Siegtreffer und hatte beim Pfostenschuss des Ex-Dortmunders Ousmane Dembelé (85. Minute) den Sieg vor Augen.