Auch wurde die Vertragsauflösung von Kaderplaner Ramon Planes vereinbart. Ihn soll Jordi Cruyff, Sohn der verstorbenen Vereinslegende, ersetzen, der bisher für internationales Talentscouting zuständig war und als Vertrauter von Xavi gilt.

Auch ein Cruyff mischt wieder mit

Xavi, Laporta, ein Cruyff: Kann die Reproduktion der glorreichen Jahre gelingen? Zwischen 2003 und 2010 war Johan Cruyff der wichtigste Einflüsterer Laportas, derweil Xavi auf dem Platz die Fäden zog.

Barcelonas Xavi im Zweikampf

767 Spiele hat er bis 2015 für Barça absolviert, war verlängerter Arm des Epochentrainers Pep Guardiola und Vorlagengeber des Epochenspielers Lionel Messi. Spaniens Nationalelf führte er zu Titeln bei WM und EM. Schon als Aktiver prophezeiten ihm alle eine große Trainerkarriere.

An seiner ersten Station Al-Sadd hat er die Erwartungen sowohl mit Erfolgen als auch mit schönem Spiel erfüllt. Aber das war halt Katar. In Barcelona beginnt er nicht nur mitten in der Saison, sondern auch mitten in der größten Krise der Vereinsgeschichte.

Bei rund 1,35 Milliarden Euro liegen die Schulden, die Entlassung von Vorgänger Ronald Koeman und die Verpflichtung von Xavi mitsamt neuem Trainerteam hat auch die Portokasse geleert. Stand jetzt, so Barças Fußballchef Mateu Alemany bei der Alves-Präsentation, könne man im Wintertransferfenster keinen Euro ausgeben.

Ewiger Hoffnungsträger Dembélé

Xavi muss also mit dem arbeiten, was da ist. Vor allem der Angriff bereitet Probleme. Für Barças klassische 4-3-3-Spielweise und besonders ohne den abgewanderten Lionel Messi braucht es schnelle Spitzen auf den Flügeln, doch die dafür vorgesehenen Ansu Fati und Ousmane Dembélé konnten wegen diverser Blessuren diese Saison erst 366 und 25 Minuten auf dem Platz stehen.