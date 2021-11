In der Tabelle belegt Barcelona nur den neunten Rang. Ansu Fati (5.), Sergio Busquets (18.) und Memphis Depay (34.) brachten Barcelona in der ersten Halbzeit klar in Führung. Doch das genügte nicht: Iago Aspas (52./90.+6) und Nolito (74.) trafen gegen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen.

Xavi, der als Spieler eine Ära geprägt und jeden wichtigen Titel gewonnen hat, soll am Montag vorgestellt werden und die Katalanen wieder konkurrenzfähiger machen. Er wird Nachfolger von Roman Koeman, der Ende Oktober entlassen worden war. Das teilte der Klub in der Nacht zu Samstag (06.11.21) mit. Xavi (41) war zuletzt als Trainer in Katar aktiv und erhält einen Vertrag bis 2024.

sid/dpa | Stand: 06.11.2021, 18:24