La Liga Atletico entreißt Real den Derbysieg - Osasuna überrascht Barcelona Stand: 29.09.2024 23:21 Uhr

In einem hitzigen Stadtduell glich Atletico Madrid gegen Real in der Nachspielzeit noch aus. Der FC Barcelona kassierte unter Trainer Hansi Flick nach sieben Siegen die erste Niederlage in La Liga.

Eder Militao schoss die "Königlichen" beim 1:1 (0:0) am Sonntag (29.09.2024) im Anschluss an einen Freistoß in Führung. Angel Correa (90.+5) glich spät in der Nachspielzeit noch aus. War das Spiel in der ersten Halbzeit noch von Taktik geprägt, wurde es in Durchgang zwei hitziger. Atleticos Jose Jiminez blieb nach einem Zusammenprall mit Rodriygo kurz benommen liegen (59.). Wenig später sah Robin Le Normand nach einem harten Einsteigen gegen Real-Stürmer Vinicius Junior die Gelbe Karte (63.).

Als dann das Tor für Real fiel, verloren einige Atletico-Fans die Fassung und warfen in der Folge Gegenstände in Richtung von Gäste-Torwart Thibaut Courtois. Schiedsrichter Mateo Busquets unterbrach die Partie. Als auch Gesprächsversuche von Atletico-Trainer Diego Simeone und Spielern mit den Anhängern nicht für Beruhigung sorgten, schickte der 30 Jahre alte Unparteiische beide Mannschaften für zehn Minuten in die Kabine.

Real Madrid schließt zu Barca auf

Danach kam Real zunächst besser aus der Unterbrechung. Vinicius Junior (72.) prüfte Atletico-Torwart Jan Oblak mit einem 18-Meter-Schuss. Real blieb bis in die Schlussphase wachsam. Aber dann kamen die Gastgeber noch einmal. Zunächst scheiterte Samuel Lino mit einem Schrägschuss von links an Courtois (82.). Und dann durfte Atletico tatsächlich noch jubeln: Correa entwischte Antonio Rüdiger auf der letzten Abwehrlinie und traf alleine vor Courtois zum 1:1 (90.+5.). Kurz darauf sah Atleticos Marcos Llorente (90.+8) für ein Foul an Javi Galan an der Mittellinie noch die Rote Karte.

Real bleibt zwar als einziges Team in La Liga ungeschlagen und seit 40 Ligaspielen ohne Niederlage. Aber den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona konnten die "Königlichen" nur um einen Punkt verringern. Mit 18 Zählern liegt der Titelverteidiger drei Punkte hinter Tabellenführer und Dauerrivale Barca.

Die Katalanen hatten am Samstag nach zuvor sieben Siegen in sieben Spielen in La Liga einen ersten Rückschlag unter Hansi Flick hinnehmen müssen. Barcelona unterlag beim La-Liga-Überraschungsteam FC Osasuna mit 2:4 (0:2).

Doppelpack von Budimir - auch Zaragoza trifft

Vor allem eine schwache Anfangsphase sorgte im zweiten Spiel nach der Verletzung des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen dafür, dass Barcelona seine Klasse an diesem Abend nicht ausspielen konnte. Ante Budimir (18.) und FC-Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza (28.) brachten die Gastgeber schon recht komfortabel in Führung.

Zwar gelang Barca der Anschlusstreffer durch Pau Victor (53.), Budimir konnte per Elfmeter allerdings wieder den alten Vorsprung herstellen (72.). Zuvor hatte Barca einige Gelegenheiten auf den Ausgleich ausgelassen. Nach dem Treffer zum 3:1 kam Osasuna allerdings zu mehreren Konterchancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Eine davon nutzte Abel Bretones zum Endstand (85.), Lamine Yamal konnte immerhin noch sehenswert verkürzen (90.).